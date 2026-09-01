Alejandro Stoessel fue por todo y le hizo un polémico pedido a Tini por su fortuna

Pero eso no fue todo. La conductora también recordó un episodio relacionado con el local de una franquicia de Maru Botana que había abierto la familia. Según contó, el emprendimiento figuraba a nombre de Tini debido a que era quien justificaba los ingresos.

“Ahí sí hubo un quilombo familiar porque Martina Tini estaba en la sociedad, sin comerla ni beberla. Los titulares eran ‘Martina Stoessel colgada de la luz’. La piba quedó mal, y en realidad ella no sabía ni que existía ese local”, relató Yanina, quien aseguró haber sido muy cercana a la familia.

En otro momento, Latorre habló sobre lo que, según ella, piensan los padres de Tini acerca de la decisión de la cantante de separar sus cuentas. “El problema de Tini es que siempre se sintió subestimada. Los padres ahora creen que ella está captada, que le llenaron la cabeza y que tiene problemas de salud mental. Nunca le das el beneficio de pensar, que se quería liberar”, manifestó.

A su vez, Yanina destacó el presente de la cantante y aseguró que la nota que brindó durante el fin de semana mostró otra imagen de ella. “Tini, ella está feliz. De hecho, dio una nota el fin de semana donde habló y se la ve bien. Porque cuando estaba antes deprimida, se la veía caída. Celebro que Tini no hable mal ni bien de la madre y el padre, como que los separa. Tampoco está negando nada”, explicó.

Finalmente, la conductora volvió a poner el foco en Alejandro Stoessel y en su polémica teoría sobre el conflicto económico con su hija. “Él quiere cobrar el posicionamiento o la invención de marca de Tini. Eso es incuantificable. Es tu hija, regalásela”, lanzó Yanina.

Y cerró con una reflexión sobre el dinero involucrado y las dificultades para determinar cuánto se habría gastado: “Y digo ahora, la guita que hay en los bancos, en las sociedades, y la mar en coche... Yo no tengo un estudio de la auditoría, pero ¿cómo cuantificás lo que ya se gastaron? ¿Se gastaron el 20, el 30, el 40 por ciento? Con el retroactivo es imposible de calcular. (…) Alejandro tendría que haber hecho eso desde el vamos como hace la mamá de Lali”.

Cuál fue el descargo de de Tini Stoessel tras el conflicto económico y la auditoría a su padre

En medio del conflicto familiar que atraviesa junto a su padre, Alejandro Stoessel, Tini Stoessel habló sobre su presente personal y profesional durante una entrevista para El Salvador, antes de su show con Futttura del próximo 12 de septiembre.

A sus 29 años, la cantante hizo referencia al proceso de crecimiento que experimentó en los últimos tiempos y a la importancia de tener mayor claridad al momento de tomar decisiones. "Encontrarte con tu espacio y tener las cosas claras viene de la mano con la edad y con crecer", sostuvo.

Además, Tini destacó un momento que marcó un antes y un después en su carrera. "Un punto de inflexión fue 'Un mechón de pelo': en mi último álbum pude abrirme desde un lado extremadamente personal", señaló sobre el disco que le permitió exponer una faceta más íntima a través de su música.

Sus palabras se conocen mientras continúa el escándalo familiar iniciado hace tres meses, cuando decidió dejar de trabajar con su padre como manager y dispuso que un contador y un abogado fiscalizaran sus finanzas tras una auditoría.