Javier Milei reúne al Gabinete y Karina encabeza la mesa política: PASO, Congreso y elecciones 2027

La reforma electoral, uno de los principales temas del oficialismo

La eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) será uno de los puntos centrales de la discusión política. Karina Milei encabezará el encuentro junto con la plana mayor del oficialismo, que buscará ordenar posiciones sobre la reforma electoral y definir los próximos pasos parlamentarios.

Los dirigentes libertarios y los sectores provenientes del macrismo volverán a analizar las posibilidades de acuerdo con el PRO y las condiciones para avanzar en una estrategia conjunta. El objetivo estará puesto en el armado partidario y territorial de cara a 2027.

Además, se repasarán los acuerdos necesarios para avanzar con otros proyectos que el Gobierno pretende llevar al Congreso. La discusión se produce luego de la reciente aprobación en Diputados de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La organización de la visita del papa León XIV a la Argentina también estará entre los temas que analizará la Mesa Política. El Pontífice tiene prevista su llegada al país en noviembre y el Gobierno trabaja junto con otros actores en la organización de las actividades y la logística de su estadía.

Qué discutirá Javier Milei con sus ministros

Antes del encuentro político, Milei reunirá a su Gabinete en Casa Rosada. Será la segunda semana consecutiva en la que el Presidente vuelve a convocar a sus ministros para analizar el funcionamiento de la gestión.

El encuentro también tendrá como objetivo coordinar la participación del Gobierno en la cumbre “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”, organizada por Archbridge Institute, Libertad y Progreso y Reason.

Milei tendrá a su cargo el discurso de cierre de ese encuentro, por lo que durante la reunión se buscará ordenar las distintas posiciones oficiales frente a las exposiciones y actividades previstas.

La agenda oficial continuará por la tarde

Después de las reuniones de Gabinete y de la Mesa Política, la actividad en Casa Rosada continuará con la conferencia de prensa del vocero presidencial Adrián Ravier, prevista para las 15.

Allí se espera que el Gobierno detalle los principales anuncios y definiciones de la jornada, en medio de una semana en la que la agenda oficial combinará gestión, discusión parlamentaria y preparativos para las próximas elecciones.