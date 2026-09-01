El dato explosivo sobre Maxi López en la boda de Wanda Nara y Mauro Icardi que Rosenfeld guardó durante años

Maxi López generó enorme polémica tras su visita al programa PH Podemos Hablar (Telefe) con sus declaraciones hablando de su matrimonio con Wanda Nara, lo que sucedió con Mauro Icardi y también de fiestas en Rusia.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La abogada Ana Rosenfeld contó en LAM la inesperada acción de Maxi López en la noche de casamiento de Wanda Nara y Mauro Icardi.
Maxi López generó enorme polémica tras su visita al programa PH Podemos Hablar (Telefe) con sus declaraciones hablando de su matrimonio con Wanda Nara, lo que sucedió con Mauro Icardi y también de fiestas en Rusia.
La abogada Ana Rosenfeld habló en LAM (América Tv) y salió al cruce de las declaraciones del exfutbolista, mostrándose molesta por varias de sus manifestaciones. En ese sentido, reveló qué hizo Maxi López la noche de la boda de Wanda e Icardi, en un dato que guardó durante años.
"Me acuerdo que a eso de las 8 o 9 de la mañana me llama Wanda y me dice necesito que vengas acá a Santa Bárbara, se acababa de casar. Con la huella, que Wanda no había cambiado todavía del ingreso a la casa, entró Maxi López y se metió en la casa", comentó la letrada, que según su versión, el exfutbolista aún tenía el acceso a la vivienda.
Y recordó que ese episodio derivó en una causa judicial: “De ahí en más tuvo una denuncia de usurpación por haberse meterse en la casa de Wanda y Mauro recién casados”, sostuvo Ana Rosenfeld.
Durante la entrevista en LAM, Ana Rosenfeld retrucó algunos de los dichos de Maxi López en el programa de Andy Kusnetzoff.
"Me molestó muchísimo porque lo cuenta ahora haciéndose el langa. Ella estaba en Rusia con él y después fueron a Sampdoria (Italia). Ellos estaban en pareja y después se casaron", dijo sobre la historia de las fiestas que contó el exfutbolista en la época de Rusia.
"Yo la conozco a Wanda a partir de la niñera que me llama, no los conocía a ellos. Cuando se van a vivir a Italia, ya la cosa no funcionaba bien y ahí lo conoce a Mauro", recordó.
Retrucó además otro punto contado por Maxi: "Otra cosa que dijo mal y me ofendió también: cuándo él dice que le tuvo que llenar la heladera a Mauro Icardi en Sampdoria miente, es absolutamente mentira".
"Mintió que no pudo ver a sus hijos no sé cuántos años, mentira, imposible", aseguró la letrada. Y cuando Pepe Ochoa le preguntó por el concepto instalado de Icardeada de Mauro a Maxi, Rosenfeld dio su opinión: "Yo pienso que no, empezaron a seducirse porque Wanda estaba muy sola. Chicos, se separó, yo firmé en ese momento un documento donde Maxi López la autorizaba a venir a la Argentina y se declaraban separados".