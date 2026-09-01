El dato explosivo sobre Maxi López en la boda de Wanda Nara y Mauro Icardi que Rosenfeld guardó durante años

Ana Rosenfeld cuestionó los dichos de Maxi López en PH Podemos Hablar

Durante la entrevista en LAM, Ana Rosenfeld retrucó algunos de los dichos de Maxi López en el programa de Andy Kusnetzoff.

"Me molestó muchísimo porque lo cuenta ahora haciéndose el langa. Ella estaba en Rusia con él y después fueron a Sampdoria (Italia). Ellos estaban en pareja y después se casaron", dijo sobre la historia de las fiestas que contó el exfutbolista en la época de Rusia.

"Yo la conozco a Wanda a partir de la niñera que me llama, no los conocía a ellos. Cuando se van a vivir a Italia, ya la cosa no funcionaba bien y ahí lo conoce a Mauro", recordó.

Retrucó además otro punto contado por Maxi: "Otra cosa que dijo mal y me ofendió también: cuándo él dice que le tuvo que llenar la heladera a Mauro Icardi en Sampdoria miente, es absolutamente mentira".

"Mintió que no pudo ver a sus hijos no sé cuántos años, mentira, imposible", aseguró la letrada. Y cuando Pepe Ochoa le preguntó por el concepto instalado de Icardeada de Mauro a Maxi, Rosenfeld dio su opinión: "Yo pienso que no, empezaron a seducirse porque Wanda estaba muy sola. Chicos, se separó, yo firmé en ese momento un documento donde Maxi López la autorizaba a venir a la Argentina y se declaraban separados".