En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
River
FÚTBOL

Lucas Martínez Quarta puede dejar River: las ofertas que analiza la dirigencia y las trabas para su salida

Lucas Martínez Quarta podría dejar River y, en ese contexto, se conoció el interés de dos importantes clubes. Todos los detalles.

Banner Seguinos en google DESK
Lucas Martínez Quarta puede dejar River: las ofertas que analiza la dirigencia y las trabas para su salida

El tramo final del mercado de pases invernal en Núñez tiene como protagonista principal a Lucas Martínez Quarta. El defensor central es el centro de las miradas tras quedar en el foco de las críticas por actuaciones recientes, y su continuidad en el club no está garantizada si en las próximas horas se concreta una propuesta conveniente para todas las partes.

Leé también El emotivo mensaje del cuerpo técnico de Coudet tras su salida de River: "Jamás vi..."
el emotivo mensaje del cuerpo tecnico de coudet tras su salida de river: jamas vi...

El clima tenso en torno al rendimiento del futbolista se profundizó luego de la eliminación frente a Independiente Santa Fe el pasado miércoles. En dicho encuentro, el Chino cometió el penal con el que el conjunto colombiano igualó la serie y posteriormente erró su disparo en la definición desde los doce pasos. La situación sumó un antecedente negativo a los cuestionamientos que el marcador central ya arrastraba por el empate previo ante Vélez y otras presentaciones en la Copa Sudamericana.

Qué clubes están interesados en fichar a Lucas Martínez Quarta

Frente a este contexto, tanto los directivos del Millonario como el propio defensor están abiertos a evaluar propuestas del exterior. La primera oferta formal provino del Al-Sadd de Qatar a través de un préstamo con opción de compra, la cual fue desestimada por la dirigencia de River debido a que la pretensión de la institución es concretar una venta definitiva.

En las últimas horas, surgió el interés de Genoa de Italia, una opción que resulta más atractiva para el futbolista al significar un posible retorno a la Serie A. Sin embargo, para que el traspaso se concrete, el conjunto italiano deberá acelerar las gestiones debido a que el libro de pases en Argentina e Italia cierra este miércoles 2 de septiembre.

Qué complicaciones tiene River para reemplazar a Martínez Quarta

El factor tiempo representa la mayor traba para la comisión directiva. En caso de vender a Martínez Quarta, la dirigencia de River contaría con un margen sumamente acotado para salir al mercado a buscar un reemplazante de jerarquía. Además, los clubes vendedores podrían elevar significativamente la cotización de sus futbolistas al conocer la urgencia de Núñez, tal como ocurre con Argentinos Juniors por Francisco Álvarez, un zaguero que interesa en el club.

A este escenario se suman las dificultades que presenta el plantel actual para cubrir la posición:

  • Lautaro Rivero: aparece como la alternativa más lógica de reemplazo natural, aunque viene de quedar marcado por acciones puntuales en el Superclásico frente a Boca y en la final del Torneo Apertura ante Belgrano.

  • Tobías Ramírez: sufre una sinovitis crónica en su rodilla derecha que le impide volver a sumar minutos en la Primera División.

  • Facundo González: se desempeñó profesionalmente más en la función de tres que de seis —su puesto natural— y aún no demostró las credenciales necesarias para asentarse como titular.

Dada la acumulación de estos factores tácticos y económicos, no se descarta que Martínez Quarta permanezca seis meses más en el club para buscarle una salida con mayor margen de maniobra durante el libro de pases de verano.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
River
Notas relacionadas
El gesto de River con Ramón Díaz que generó ilusión y confusión entre los hinchas
Leonardo Ponzio habló por primera vez como DT de River: "Cuando hay que estar, hay que..."
Escándalo en River: el descargo de Kendry Páez sobre el provocativo posteo tras la eliminación

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar