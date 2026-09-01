Lucas Martínez Quarta puede dejar River: las ofertas que analiza la dirigencia y las trabas para su salida

Qué complicaciones tiene River para reemplazar a Martínez Quarta

El factor tiempo representa la mayor traba para la comisión directiva. En caso de vender a Martínez Quarta, la dirigencia de River contaría con un margen sumamente acotado para salir al mercado a buscar un reemplazante de jerarquía. Además, los clubes vendedores podrían elevar significativamente la cotización de sus futbolistas al conocer la urgencia de Núñez, tal como ocurre con Argentinos Juniors por Francisco Álvarez, un zaguero que interesa en el club.

A este escenario se suman las dificultades que presenta el plantel actual para cubrir la posición:

Lautaro Rivero: aparece como la alternativa más lógica de reemplazo natural, aunque viene de quedar marcado por acciones puntuales en el Superclásico frente a Boca y en la final del Torneo Apertura ante Belgrano.

Tobías Ramírez: sufre una sinovitis crónica en su rodilla derecha que le impide volver a sumar minutos en la Primera División.

Facundo González: se desempeñó profesionalmente más en la función de tres que de seis —su puesto natural— y aún no demostró las credenciales necesarias para asentarse como titular.

Dada la acumulación de estos factores tácticos y económicos, no se descarta que Martínez Quarta permanezca seis meses más en el club para buscarle una salida con mayor margen de maniobra durante el libro de pases de verano.