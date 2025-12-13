Héctor Alterio se luce en Netflix con la película más vista de su carrera y la dirige Campanella
Héctor Alterio, quien murió este sábado a los 96 años, vuelve a ser tendencia en Netflix con la mejor película de su extensa trayectoria. Ricardo Darín y Norma Aleandro completan el elenco.
Héctor Alterio se luce en Netflix con la película más vista de su carrera y la dirige Campanella. (Foto: Archivo)
Una comedia dramática en Netflix con Ricardo Darín, Héctor Alterio y Norma Aleandro aparece como una de esas opciones que pasan desapercibidas entre estrenos ruidosos y tendencias efímeras, pero que logran algo mucho más difícil: quedarse con el espectador mucho después de que aparecen los créditos finales.
La película en cuestión es "El hijo de la novia", dirigida por Juan José Campanella. A pesar de haberse estrenado en el 2001, siguió vigente y encontró una nueva vida en streaming, donde volvió a conquistar tanto a quienes la vieron en su momento como a nuevas generaciones que la descubrieron casi por casualidad.
A diferencia de muchas producciones que envejecieron mal, El hijo de la novia mantuvo su vigencia. Su mensaje no dependió de modas ni de referencias temporales específicas. Habló de vínculos, de elecciones y de prioridades. Esos temas siguieron siendo actuales, incluso en un contexto social muy distinto al del estreno original.
Murió el actor Héctor Alterio a los 96 años
El cine argentino y español está de luto: Héctor Alterio murió este sábado a los 96 años en Madrid. El deceso fue informado en primer lugar por la Academia de Cine de España y confirmado más tarde por su entorno familiar. Dueño de una carrera extensa y prestigiosa, que se prolongó durante más de 70 años, fue reconocido con galardones emblemáticos como el Goya de Honor y el Cóndor de Plata.
"Fue uno de los intérpretes más destacados de su generación, tanto en su Argentina natal como en España, donde desarrolló de manera prolífica su carrera y donde fue reconocido con el Goya de Honor 2004 de la Academia de Cine, de la que era miembro", informó la Academia del Cine española a través de sus redes sociales, a modo de homenaje en su memoria.
De qué trata "El hijo de la novia", la película en Netflix
La trama giró en torno a Rafael Belvedere, interpretado por Ricardo Darín, un hombre de mediana edad atrapado en una rutina que lo supera. Dueño de un restaurante heredado, vivió presionado por las cuentas, los empleados, los clientes y las expectativas ajenas. A eso se sumó una relación distante con su hija, una separación que dejó marcas y un vínculo amoroso que parecía no encontrar rumbo.
Rafael corrió todo el tiempo. Postergó encuentros, evitó conversaciones y anestesió emociones. Ese desgaste constante se reflejó en su cuerpo y en su ánimo. La historia tomó un giro cuando sufrió un problema de salud que lo obligó a detenerse. Pero el verdadero sacudón emocional llegó de la mano de su padre, Nino, interpretado porHéctor Alterio.
Nino expresó un deseo tan simple como profundo: casarse por Iglesia con su esposa Nora, la madre de Rafael, interpretada porNorma Aleandro, quien estaba internada en una institución debido al avance del Alzheimer. Ese pedido, en apariencia sencillo, abrió una serie de conflictos internos y externos que obligaron al protagonista a replantearse su manera de vivir.
Por qué ver "El hijo de la novia" en Netflix
La duración, el ritmo y el tono convierten a esta película en una opción perfecta para una tarde tranquila. Esta comedia dramática con Ricardo Darín, Héctor Alterio y Norma Aleandro es ideal para un fin de semana, ya que no exige un esfuerzo extra al espectador, pero tampoco lo subestima.
Es una de esas historias que acompañan. Que generan la sensación de estar en casa. Que invitan a reflexionar sin imponer conclusiones. En un contexto donde muchas propuestas apuestan por el impacto inmediato, esta película eligió el camino inverso y ganó profundidad.
El elenco de "El hijo de la novia" con Héctor Alterio