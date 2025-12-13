Héctor Alterio se luce en Netflix con la película más vista de su carrera y la dirige Campanella

"Fue uno de los intérpretes más destacados de su generación, tanto en su Argentina natal como en España, donde desarrolló de manera prolífica su carrera y donde fue reconocido con el Goya de Honor 2004 de la Academia de Cine, de la que era miembro", informó la Academia del Cine española a través de sus redes sociales, a modo de homenaje en su memoria.

IG muerte Héctor Alterio academia del cine de España

De qué trata "El hijo de la novia", la película en Netflix

La trama giró en torno a Rafael Belvedere, interpretado por Ricardo Darín, un hombre de mediana edad atrapado en una rutina que lo supera. Dueño de un restaurante heredado, vivió presionado por las cuentas, los empleados, los clientes y las expectativas ajenas. A eso se sumó una relación distante con su hija, una separación que dejó marcas y un vínculo amoroso que parecía no encontrar rumbo.

Rafael corrió todo el tiempo. Postergó encuentros, evitó conversaciones y anestesió emociones. Ese desgaste constante se reflejó en su cuerpo y en su ánimo. La historia tomó un giro cuando sufrió un problema de salud que lo obligó a detenerse. Pero el verdadero sacudón emocional llegó de la mano de su padre, Nino, interpretado por Héctor Alterio.

Nino expresó un deseo tan simple como profundo: casarse por Iglesia con su esposa Nora, la madre de Rafael, interpretada por Norma Aleandro, quien estaba internada en una institución debido al avance del Alzheimer. Ese pedido, en apariencia sencillo, abrió una serie de conflictos internos y externos que obligaron al protagonista a replantearse su manera de vivir.

El hijo de la novia 2.jpg

Por qué ver "El hijo de la novia" en Netflix

La duración, el ritmo y el tono convierten a esta película en una opción perfecta para una tarde tranquila. Esta comedia dramática con Ricardo Darín, Héctor Alterio y Norma Aleandro es ideal para un fin de semana, ya que no exige un esfuerzo extra al espectador, pero tampoco lo subestima.

Es una de esas historias que acompañan. Que generan la sensación de estar en casa. Que invitan a reflexionar sin imponer conclusiones. En un contexto donde muchas propuestas apuestan por el impacto inmediato, esta película eligió el camino inverso y ganó profundidad.

El hijo de la novia 3.jpg

El elenco de "El hijo de la novia" con Héctor Alterio

Ricardo Darín

Héctor Alterio

Norma Aleandro

Eduardo Blanco

Natalia Verbeke

Gimena Nobile

David Masajnik

Claudia Fontán

Atilio Pozzobon

Salo Pasik

Tráiler de "El hijo de la novia"