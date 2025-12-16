En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
José Coronado
Netflix
SERIES

José Coronado arrasa en Netflix con la serie española más vista de la historia

La alianza entre Netflix y José Coronado volvió a romper récords con la serie española más vista de la historia, un fenómeno que pocos vieron venir.

José Coronado arrasa en Netflix con la serie española más vista de la historia. (Foto: Archivo)

José Coronado arrasa en Netflix con la serie española más vista de la historia. (Foto: Archivo)

Netflix y José Coronado son un éxito con la serie española más vista de la historia: un impacto real, medible y sostenido en el tiempo. La plataforma apostó fuerte por una ficción española que, desde su estreno, logró algo que parecía reservado solo para producciones internacionales: convertirse en la más vista de su país y escalar posiciones en rankings globales.

Leé también Sydney Sweeney arrasa en Netflix con la mejor película basada en un caso real
Sydney Sweeney arrasa en Netflix con la mejor película basada en un caso real. (Foto: Archivo)

La serie Entrevías marcó un antes y un después dentro del catálogo de Netflix. No solo consolidó a José Coronado como uno de los actores más sólidos de la ficción europea, sino que además demostró que las historias locales, bien contadas, podían competir de igual a igual con los grandes tanques del streaming.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Cuando su nieta adolescente cae víctima de los narcotraficantes que controlan el barrio, un hastiado veterano de guerra decide hacerse cargo del asunto".

José Coronado y Luis Zahera

De qué trata la serie Entrevías en Netflix

José Coronado interpretó a Tirso Abantos, un exmilitar de carácter firme, principios inquebrantables y una vida aparentemente tranquila. Dueño de una ferretería de barrio, Tirso representó a ese personaje clásico que parecía ajeno a los conflictos modernos, hasta que la realidad lo obligó a reaccionar.

El personaje de Irene, interpretado por Nona Sobo, fue clave en ese sentido. Adolescente, rebelde y de origen vietnamita, Irene se convirtió en el espejo de muchos jóvenes que buscan su lugar en un entorno hostil. El choque entre abuelo y nieta fue uno de los motores emocionales de la serie.

José Coronado y Luis Zahera

El camino de Tirso se cruzó con Ezequiel, un policía corrupto interpretado por Luis Zahera. Lejos del estereotipo clásico, Ezequiel fue un personaje complejo, imprevisible y profundamente perturbador.

Zahera aportó una intensidad que potenció cada enfrentamiento. Su relación con Tirso estuvo marcada por la manipulación, la violencia contenida y una lucha de egos constante.

Entrevías Netflix 3.jpg

El elenco con José Coronado y Luis Zahera

Además de José Coronado y Luis Zahera, Entrevías contó con un elenco sólido que acompañó el crecimiento de la historia. Cada personaje tuvo su arco narrativo y su peso específico dentro de la trama.

Nona Sobo logró una interpretación fresca y emocional. Felipe Londoño aportó matices juveniles que conectaron con un público más joven. Laura Ramos, Manolo Caro, Manuel Tallafé, Itziar Atienza, María de Nati y Franky Martín completaron un reparto que funcionó como un engranaje preciso.

Ese equilibrio colectivo fue determinante para que la serie española más vista de la historia no quedara solo como un titular, sino como un hecho sostenido en el tiempo.

Entrevías Netflix 2.jpg

Cuántas temporadas tiene Entrevías en Netflix

La historia creció temporada tras temporada. En total, Entrevías contó con 32 capítulos divididos en cuatro temporadas, una cifra que refleja no solo continuidad, sino también confianza por parte de la plataforma.

Mantener la atención del público durante cuatro temporadas no es sencillo. Entrevías lo consiguió gracias a una estructura narrativa clara, giros bien dosificados y conflictos que evolucionaron junto a los personajes.

Cada temporada profundizó un poco más en las consecuencias de las decisiones tomadas. Nada quedó librado al azar. Las relaciones se tensaron, los vínculos se rompieron y el pasado volvió una y otra vez para reclamar su lugar.

Entrevías, temporada 4 de Netflix: de qué se trata, reparto y trailer

Netflix y José Coronado: una dupla que deja huella

La relación entre Netflix y José Coronado se consolidó como una de las más exitosas de los últimos años. No fue casualidad ni suerte. Fue el resultado de una elección acertada de guion, un actor en estado de gracia y una plataforma que supo leer al público.

Entrevías dejó una marca clara. Demostró que el drama social, combinado con acción y personajes potentes, podía convertirse en un fenómeno masivo. Y confirmó, una vez más, que Netflix y José Coronado son un éxito con la serie española más vista de la historia.

Tráiler de la serie Entrevías en Netflix

Embed

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
José Coronado Netflix Serie Luis Zahera
Notas relacionadas
Adrián Suar brilla en Netflix con la comedia más divertida y es su mejor película
Netflix estrena el volumen 2 de Stranger Things 5: mirá el tráiler de los nuevos capítulos
Netflix: José Coronado y Ester Expósito arrasan con la película más vista del momento

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar