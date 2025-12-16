José Coronado arrasa en Netflix con la serie española más vista de la historia

El personaje de Irene, interpretado por Nona Sobo, fue clave en ese sentido. Adolescente, rebelde y de origen vietnamita, Irene se convirtió en el espejo de muchos jóvenes que buscan su lugar en un entorno hostil. El choque entre abuelo y nieta fue uno de los motores emocionales de la serie.

José Coronado y Luis Zahera

El camino de Tirso se cruzó con Ezequiel, un policía corrupto interpretado por Luis Zahera. Lejos del estereotipo clásico, Ezequiel fue un personaje complejo, imprevisible y profundamente perturbador.

Zahera aportó una intensidad que potenció cada enfrentamiento. Su relación con Tirso estuvo marcada por la manipulación, la violencia contenida y una lucha de egos constante.

El elenco con José Coronado y Luis Zahera

Además de José Coronado y Luis Zahera, Entrevías contó con un elenco sólido que acompañó el crecimiento de la historia. Cada personaje tuvo su arco narrativo y su peso específico dentro de la trama.

Nona Sobo logró una interpretación fresca y emocional. Felipe Londoño aportó matices juveniles que conectaron con un público más joven. Laura Ramos, Manolo Caro, Manuel Tallafé, Itziar Atienza, María de Nati y Franky Martín completaron un reparto que funcionó como un engranaje preciso.

Ese equilibrio colectivo fue determinante para que la serie española más vista de la historia no quedara solo como un titular, sino como un hecho sostenido en el tiempo.

Cuántas temporadas tiene Entrevías en Netflix

La historia creció temporada tras temporada. En total, Entrevías contó con 32 capítulos divididos en cuatro temporadas, una cifra que refleja no solo continuidad, sino también confianza por parte de la plataforma.

Mantener la atención del público durante cuatro temporadas no es sencillo. Entrevías lo consiguió gracias a una estructura narrativa clara, giros bien dosificados y conflictos que evolucionaron junto a los personajes.

Cada temporada profundizó un poco más en las consecuencias de las decisiones tomadas. Nada quedó librado al azar. Las relaciones se tensaron, los vínculos se rompieron y el pasado volvió una y otra vez para reclamar su lugar.

Netflix y José Coronado: una dupla que deja huella

La relación entre Netflix y José Coronado se consolidó como una de las más exitosas de los últimos años. No fue casualidad ni suerte. Fue el resultado de una elección acertada de guion, un actor en estado de gracia y una plataforma que supo leer al público.

Entrevías dejó una marca clara. Demostró que el drama social, combinado con acción y personajes potentes, podía convertirse en un fenómeno masivo. Y confirmó, una vez más, que Netflix y José Coronado son un éxito con la serie española más vista de la historia.

