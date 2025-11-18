La noticia bomba de Ricardo Darín sobre El Eternauta que descolocó a Mario Pergolini en plena entrevista

Embed

“¿Tenés una agenda ya muy completa?”, fue la consulta de Mario cuando abordaron el costado laboral del actor. “Sí, está complicada, pero está todo bien”, admitió Darín de movida, frente a lo cual Pergolini ahondó: “¿Te ponés lugares para tener tus tiempos parados? Por ejemplo, ya saben cuándo van a ser tu nieto. ¿Ahí te abriste un lugar?”.

“Bueno, eso nos pateó el tablero”, no disimuló Ricardo y explicó que ya saber que viajará a España junto a su mujer, Florencia Baz, para acompañar al Chino para cuando nazca su primer nieto. Tras esa respuesta, Pergolini insistió: “¿Y el año que viene lo tenés muy cubierto ya?”, dándole paso a Ricardo para que confirmarse la segunda etapa de la serie: “Sí, con el Eternauta”.

“¿Y el otro también? ¿El 27 ya también tenés algunos proyectos?”, fue por más el conductor de Otro día perdido queriendo sacarle algún título. Algo que sin duda consiguió cuando Ricardo Darín deslizó pícaro, sabiendo que la noticia impactaría fuertemente: “Sí, porque el Eternauta no termina en la segunda temporada”.

Ante el asombro de Pergolini, Darín intentó restarle expectativa y concluyó asegurando: “De todos modos, esto se puede modificar porque no depende de mí, obviamente”. Pero lo cierto es que, cuando aún no se rodó la segunda parte, confirmó que El Eternauta tendrá al menos una tercera temporada.

Cómo reaccionó Ricardo Darín al enterarse que será abuelo

La reciente confirmación de que el Chino Darín y Úrsula Corberó están esperando a su primer hijo no solo revolucionó las redes, sino que también despertó la emoción de toda la familia Darín. En medio del revuelo mediático, Ricardo Darín habló públicamente por primera vez de la feliz novedad y contó cómo recibió la noticia que hoy tiene a todos celebrando.

En una charla distendida con el equipo de Perros de la calle (Urbana Play), el prestigioso actor no ocultó su alegría y confesó: “Estamos muy contentos y muy felices, toda la familia y amigos. Una de las cosas que más te reconfortan en la vida es ver cómo mucha gente se alegra por esta noticia. Algo lindo que hace que la gente se ilumine”. Sus palabras reflejaron la emoción que atraviesa su entorno frente a la llegada del nuevo integrante.

Andy Kusnetzoff, intrigado por los detalles íntimos, quiso saber más sobre el momento exacto en que Ricardo se enteró y lanzó sin rodeos: “¿Cómo te lo dijo?”. Entre risas, Darín respondió con complicidad: “Así”, dejando en claro que la revelación fue mucho más sencilla de lo que muchos imaginarían. Luego añadió: “Hace rato que lo sé, ahora tomó estado público”, asegurando que la familia mantuvo la discreción necesaria hasta que la noticia pudiera anunciarse con tranquilidad.

Más adelante, el actor amplió la escena del anuncio y explicó: “Me lo contó normal, como suelen ocurrir estas cosas, esperamos al tercer mes, estamos expectantes y muy felices, con los estudios y ecografías”. Con esa frase dejó entrever que, como pasa en muchas familias, prefirieron resguardar el primer tramo del embarazo antes de compartirlo con el resto del mundo.

Durante la entrevista también estaba presente Andrea Pietra, su compañera en la obra Escenas de la vida conyugal, quien aprovechó el clima relajado para sumarse al festejo con un toque humorístico: “Yo estoy muy contenta también. Ahora pasé a trabajar con un abuelo”, comentó entre risas, generando complicidad en el estudio.

Ricardo siguió el juego con naturalidad y remató con una ocurrencia que desató más carcajadas: “Ahora entiendo a Susana (Giménez), cuando le había prohibido a su nieta que le dijera abuela. Yo le voy a poner algo a eso, un stop, porque me pasaron de galán maduro y latinoamericano a anciano”.

Con su clásico humor y una emoción evidente, Darín dejó en claro que la llegada de su primer nieto es un acontecimiento que lo atraviesa profundamente y que ya se convirtió en uno de los momentos más especiales para toda la familia.