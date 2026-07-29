El filoso comentario de Mario Pergolini que reavivó la interna con Rada: "No está nunca"

"Todo el mundo sabe que ayer no trabajamos porque no estuvimos al aire en el día de ayer. Él sí porque no sabe de decir no. Entonces lo que le ofrecen, él lo agarra", lanzó con ironía.

Y agregó: "La semana pasada no estuvo con nosotros y ayer tampoco. Y tampoco hicimos programa. ¿Por qué? Porque él quería entregar un premio".

"O sea, no está nunca, pero después la gente dice que estamos peleados con él. No estamos peleados con él. ¿Enojados? Tal vez un poquitito", reconoció Pergolini.

A lo que Evelyn Botto se sumó en esa misma línea: "Agarra todos los compromisos que se le cruzan por delante". "Especiales, magia...", siguió enumerando Mario. "Es talentoso y todo el mundo lo quiere", concluyó su compañera ante la atenta mirada de Rada.

Qué explicó Rada sobre sus ausencias a Otro Día Perdido

A fines de mayo, Rada se refirió a su ausencia a algunas grabaciones de Otro Día Perdido y explicó que su compromiso teatral se sabía desde un comienzo.

"Pido mil disculpas y todos los días le digo a Mario gracias. Me honra mucho porque que Mario cambie el horario de grabación y me permita estos días no venir, porque la semana que viene voy a faltar tres días y no voy a estar en el programa. Y más adelante voy a faltar varios dias más", dejó en claro el artista en una nota para Intrusos (América Tv).

Y aclaró: "Que yo iba a hacer Willy Wonka lo sabía antes de que exista Otro Día Perdido. Estoy entrando en el mundo de la tele y sé que todo es así".

En tanto, Rada explicó que en todos sus trabajos da lo mejor de él y que esta situación con sus funciones teatrales ya fue avisada de antemano.

"Todo lo que yo hago alrededor del teatro es para que la gente venga a verme, ese es mi objetivo. Todo lo que hago es para que digan: a ver, voy a ver a este bolu..", indicó el actor.

Y cerró: "Me inmolé en las redes sociales gritando como un loco. Te juro que lo que hago en el teatro es lo único que digo: esto yo lo sé hacer. En todos mis laburos dejo el alma y acá también lo hago".