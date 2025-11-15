El estremecedor relato de Paz Martínez tras el incendio en Ezeiza a 20 cuadras de su casa

Embed

"Pensamos que se nos caía la casa encima. Así de simple, fue tremendo. Y lo primero que hicimos fue salir a la calle. Y de casualidad había dos vecinos enfrente y salieron y empezamos a hablar '¿Qué pasó? ¿Qué pasó?'", continuó relatando sobre la angustiante incertidumbre de la gente del barrio.

Tras ello, agregó que rápidamente vieron pasar el auto de la guardia. Así, mirando hacia al fondo de la calle vio que "se empezaba a levantar un humo blanco". "Le saqué una foto y después nos fuimos enterando de todo", confió todavía shockeado por lo vivido.

"Realmente fue impresionante la onda expansiva de la explosión. Rompió vidrios en las casas... La expansión fue realmente catastrófica y rompió ventanas", se lamentó el popular cantante si bien confirmó que "gracias a Dios" la suya no sufrió ninguna consecuencia.

"Es lo más fuerte que escuché en mi vida. No puedo dar una precisión pero es lo más fuerte que escuché en toda mi vida. Fue impresionante, nos dejó atontados", confesó aún aturdido al tiempo que concluyó que debió "tomar algo para dormir", debido a que esta noche tiene un show en Pilar.

Cómo fue la explosión cercana a la casa de Paz Martínez que desató el incendio en Ezeiza y dejó más de 20 heridos

Una fuerte explosión, seguida de un incendio descomunal, sacudió este viernes por la noche la zona industrial de Ezeiza. El estruendo ocurrió poco después de las 21 y generó una onda expansiva que alcanzó a varios barrios cercanos, ocasionando daños estructurales en casas y dejando un saldo de al menos 24 heridos.

El incendio comenzó en el Polígono de Spegazzini, un predio abierto donde operan distintas firmas vinculadas a la petroquímica. Este complejo se encuentra frente al Polo Industrial, separado por la Autopista Ezeiza–Cañuelas. El estallido fue tan violento que provocó la rotura de ventanales, desprendimientos en fachadas y otros perjuicios materiales en viviendas linderas. Los heridos fueron derivados principalmente al Hospital Eurnekian y a la Clínica Monte Grande, donde recibieron atención inmediata.

El despliegue de emergencia para contener las llamas alcanzó dimensiones pocas veces registradas en la región. Más de 380 bomberos se movilizaron durante toda la noche y continuaban trabajando este sábado. En el operativo intervinieron cuerpos de múltiples municipios bonaerenses y equipos del Ministerio de Seguridad provincial. En total se organizaron alrededor de 70 dotaciones provenientes de Ezeiza, Esteban Echeverría, Cañuelas, La Matanza, San Vicente, Tres de Febrero, Morón, Marcos Paz, San Fernando y Brandsen, entre otros distritos que aportaron recursos ante la gravedad del episodio.

Con el correr de las horas, las autoridades lograron avanzar en el control del foco ígneo. Este sábado, el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, confirmó que la situación estaba “contenida”, aunque aclaró que aún persistían sectores con altas temperaturas dentro del predio. También detalló que casi diez industrias resultaron alcanzadas por el fuego, varias de ellas con pérdidas totales debido a la magnitud del estallido y la posterior combustión.

Durante la madrugada, los primeros reportes oficiales mencionaban 24 personas heridas. A las 8 de este sábado, el Ministerio de Salud bonaerense comunicó que todas permanecían fuera de peligro. La mayoría de las personas atendidas presentaban irritación ocular o complicaciones respiratorias vinculadas a la inhalación de monóxido de carbono, generado por la quema de neumáticos en una de las plantas afectadas.