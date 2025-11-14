Cómo preparar un budín de limón casero con ingredientes que tenés en casa

Paso a paso para lograr un budín de limón perfecto

Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y ligeramente espumosa.

Agregar el aceite o la manteca derretida , integrando de forma pareja.

Saborizar la preparación con la ralladura y el jugo de limón.

Incorporar la leche y mezclar hasta obtener una consistencia homogénea.

Añadir la harina leudante , preferentemente tamizada, y mezclar de manera suave para evitar que el budín quede pesado.

Verter la preparación en un molde enmantecado y enharinado .

Hornear a 180°C durante 35 a 45 minutos, o hasta que, al insertar un palillo, salga limpio.

Es importante no abrir el horno durante los primeros 20 minutos, ya que puede afectar el crecimiento del budín y provocar que se hunda en el centro.

Ideas para servirlo y darle un toque especial

El budín de limón por sí solo ya es delicioso, pero puede adaptarse a distintos estilos:

Con glasé clásico: mezclar azúcar impalpable con unas gotas de limón hasta formar una pasta y volcarla sobre el budín tibio.

Con semillas de amapola: aporta textura y un detalle visual atractivo.

Con un baño de almíbar: pincelar el budín apenas sale del horno con una mezcla de jugo de limón y azúcar para una miga más húmeda.

Estas variaciones mantienen la esencia de la receta, pero permiten ajustar la intensidad del sabor cítrico o sumar diferentes terminaciones.

Consejos finales para obtener siempre buenos resultados