Ricardo Darín se luce en la película más comentada del streaming y está basada en hechos reales.

La química entre ambos actores permitió que el espectador se sintiera parte del proceso judicial, presenciando las tensiones, amenazas y obstáculos que enfrentaron quienes se animaron a llevar adelante el juicio.

Argentina, 1985 Prime Video 2

De qué trata "Argentina, 1985" en Prime Video

Argentina, 1985 está inspirada en la historia de Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo y su joven equipo jurídico que se atrevieron a acusar, contra viento y marea, a contrarreloj y bajo constante amenaza, a la más sangrienta dictadura militar argentina. Una batalla de David contra Goliat, con los héroes menos esperados.

El guion, escrito por Mitre junto con Mariano Llinás, se destacó por incluir momentos de gran intensidad dramática, entremezclados con instancias de alivio cómico y humanidad. Esta fórmula permitió que la trama fluyera sin perder tensión, a la vez que humanizó a los protagonistas, mostrándolos como personas comunes enfrentadas a un desafío monumental.

Las escenas de alegatos y testimonios se convirtieron en el corazón de la película, mostrando tanto el dolor de las víctimas como la firmeza de los fiscales. La recreación de época, desde el vestuario hasta los escenarios, sumó verosimilitud y transportó al espectador a la Argentina de mediados de los años 80.

Argentina, 1985 Prime Video 1

El elenco de la película "Argentina, 1985"

Además de Darín y Lanzani, la película contó con un elenco de primer nivel. Actores como Alejandra Flechner, Carlos Portaluppi, Norman Briski y Laura Paredes aportaron solidez a una historia coral que dio voz a distintas perspectivas de la época.

Cada personaje, con mayor o menor presencia en pantalla, sumó matices que enriquecieron el relato y ayudaron a comprender la magnitud del momento histórico retratado.

Argentina 1985.jpg

El recorrido internacional de la película

Lo que comenzó como un fenómeno en las salas de cine argentinas pronto trascendió fronteras. Argentina, 1985 fue ovacionada en festivales internacionales como Venecia y San Sebastián, donde obtuvo reconocimientos y premios.

El film también recibió el Globo de Oro a la Mejor Película de Habla No Inglesa, además del premio FIPRESCI en Venecia y múltiples galardones en certámenes europeos y latinoamericanos. Estos logros consolidaron su impacto más allá de lo local, posicionando a la cinematografía argentina en la escena mundial.

La nominación al Oscar confirmó esa relevancia, convirtiendo al film en una referencia ineludible dentro del cine latinoamericano contemporáneo.

Argentina, 1985 Prime Video 5

Por qué ver "Argentina, 1985" con Ricardo Darín

La llegada de Argentina, 1985 a Prime Video no solo enriqueció el catálogo de la plataforma, sino que también permitió que una audiencia global descubriera un relato imprescindible. Con la actuación magistral de Ricardo Darín y la dirección de Mitre, la película se consolidó como una obra que trasciende el entretenimiento para convertirse en un documento artístico y social.

Quien la vea encontrará no solo una narración atrapante, sino también un recordatorio del valor de la justicia, la memoria y el coraje frente a la adversidad.

Tráiler de "Argentina, 1985" en Prime Video