A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TAJANTE

La drástica actitud de Chechu Bonelli tras la confirmación del nuevo amor de Darío Cvitanich

Separada de Darío Cvitanich tras salir a la luz su romance con Ivana Figueiras, Intrusos encontró a Chechu Bonelli quien tomó una tajante postura frente a las cámaras. Mirá.

4 sept 2025, 15:46
La drástica actitud de Chechu Bonelli tras la confirmación del nuevo amor de Darío Cvitanich
La drástica actitud de Chechu Bonelli tras la confirmación del nuevo amor de Darío Cvitanich

La drástica actitud de Chechu Bonelli tras la confirmación del nuevo amor de Darío Cvitanich

Tras varias semanas de intensos rumores de crisis y separación, días atrás Darío Cvitanich confirmó por fin su separación de Chechu Bonelli luego de 14 años en pareja y tres hijas en común, si bien continuaban viviendo bajo el mismo techo a pesar de las versiones que afirmaban que el exfutbolista ya estaba en una nueva relación sentimental.

Así las cosas, desde el entorno de la periodista deportiva aseguraban que Chechu estaba segura que podrían recomponer la pareja. Pero después de que él se mostrara públicamente el pasado fin de semana junto a Ivana Figueiras, nada menos que la mujer con la que se lo vincula, para Bonelli este fue el punto de no retorno.

Así lo confirmó Paula Varela en Intrusos (América TV), al revelar que esas imágenes habrían sido el punto de quiebre para la también modelo por lo que tras esa situación que la expuso públicamente "le pidió que se fuera de la casa", confió la periodista.

En tanto, ante la consulta directa de Karina Iavícoli a través de WhatsApp sobre cuál es la real situación con Cvitanich, Bonelli fue escueta y cortante en su respuesta: "Estoy cuidando mucho a mis hijas de todo esto que pasa. Pueden decir lo que quieran, la gente que me conoce sabe bien cómo soy".

Embed

"Estoy viviendo algo muy privado, no me interesa hacerlo público. Sólo pido un poco de cuidado por las nenas. Yo estoy volviendo a ser yo, recuperando mi esencia", completó Chechu.

Pero claro que las cámaras del programa de espectáculos de las tardes de América TV encontraron en las últimas horas a la modelo y periodista saliendo de una sesión de tatuaje, donde tras ser abordada para saber cómo se encuentra anímicamente luego de la confirmación del nuevo vínculo de quien fue su pareja hasta hace un par de semanas, Chechu Bonelli optó por no hacer ningún tipo de declaraciones.

"Chicos, no tengo nada para decir. Gracias, de verdad", fueron entonces sus escuetas palabras a pesar de la insistencia de los cronistas presentes en el lugar.

"Conozco mucho a Chechu, está triste. Se fue a tatuar los nombres de los hijos. Sí. Lo disimula porque, a ver, ¿qué va a salir? Como una desgraciada llorando, dolorida, diciendo ella que está con otro. O sea, a ver, ¿qué va a hacer? Lo disimula. Tal vez se podría sí frenar", reflexionó entonces Iavícoli en su intento por ponerse en su lugar.

Al tiempo que la periodista concluyó advirtiendo frente a la crítica de los conductores del programa por no haber hecho ninguna declaración al respecto teniendo presente que conoce perfectamente las reglas del juego al trabajar en los medios, que "si pudiera hablar, se pararía y hablaría, pasa que no puede hablar todavía. Igual pasa que ella quedó como muy ofendida con todo".

Adrián Pallares, Chechu Bonelli y Rodrigo Lussich - captura Intrusos

La primera foto de Darío Cvitanich con Ivana Figueiras tras separarse de Chechu Bonelli

Después de que Yanina Latorre revelara en Sálvese quien pueda (América TV) que Darío Cvitanich e Ivana Figueiras estarían iniciando un romance, la confirmación llegó con una imagen publicada por Pochi de Gossipeame que terminó de despejar dudas.

La foto, tomada en el bar Verne y compartida en Instagram por Marcia Frisciotti, muestra a la flamante pareja de espaldas, disfrutando de una salida nocturna. “Ivana Figueiras y el ex de Chechu Bonelli, Darío Cvitanich, ayer a la noche en Verne”, escribió la comunicadora.

gossipeame ivana figueiras, dario

La noticia causó revuelo ya que en mayo pasado se había conocido la separación del exfutbolista y Chechu Bonelli, con quien compartió 14 años de relación y tuvo tres hijas. Desde entonces, ambos habían optado por mantener un perfil bajo.

Por su parte, Latorre sumó más datos sobre este nuevo vínculo: “Él fue a la casa de ella, conoció a la madre, a las hermanas, todavía no hay presentación de hijos”.

Así, la primera imagen juntos confirma lo que hasta ahora eran rumores: Cvitanich y Figueiras apuestan a una nueva historia de amor.

dario ivana figueiras

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Chechu Bonelli Darío Cvitanich Ivana Figueiras

Lo más visto