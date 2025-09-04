La drástica actitud de Chechu Bonelli tras la confirmación del nuevo amor de Darío Cvitanich

Embed

"Estoy viviendo algo muy privado, no me interesa hacerlo público. Sólo pido un poco de cuidado por las nenas. Yo estoy volviendo a ser yo, recuperando mi esencia", completó Chechu.

Pero claro que las cámaras del programa de espectáculos de las tardes de América TV encontraron en las últimas horas a la modelo y periodista saliendo de una sesión de tatuaje, donde tras ser abordada para saber cómo se encuentra anímicamente luego de la confirmación del nuevo vínculo de quien fue su pareja hasta hace un par de semanas, Chechu Bonelli optó por no hacer ningún tipo de declaraciones.

"Chicos, no tengo nada para decir. Gracias, de verdad", fueron entonces sus escuetas palabras a pesar de la insistencia de los cronistas presentes en el lugar.

"Conozco mucho a Chechu, está triste. Se fue a tatuar los nombres de los hijos. Sí. Lo disimula porque, a ver, ¿qué va a salir? Como una desgraciada llorando, dolorida, diciendo ella que está con otro. O sea, a ver, ¿qué va a hacer? Lo disimula. Tal vez se podría sí frenar", reflexionó entonces Iavícoli en su intento por ponerse en su lugar.

Al tiempo que la periodista concluyó advirtiendo frente a la crítica de los conductores del programa por no haber hecho ninguna declaración al respecto teniendo presente que conoce perfectamente las reglas del juego al trabajar en los medios, que "si pudiera hablar, se pararía y hablaría, pasa que no puede hablar todavía. Igual pasa que ella quedó como muy ofendida con todo".

Adrián Pallares, Chechu Bonelli y Rodrigo Lussich - captura Intrusos

La primera foto de Darío Cvitanich con Ivana Figueiras tras separarse de Chechu Bonelli

Después de que Yanina Latorre revelara en Sálvese quien pueda (América TV) que Darío Cvitanich e Ivana Figueiras estarían iniciando un romance, la confirmación llegó con una imagen publicada por Pochi de Gossipeame que terminó de despejar dudas.

La foto, tomada en el bar Verne y compartida en Instagram por Marcia Frisciotti, muestra a la flamante pareja de espaldas, disfrutando de una salida nocturna. “Ivana Figueiras y el ex de Chechu Bonelli, Darío Cvitanich, ayer a la noche en Verne”, escribió la comunicadora.

gossipeame ivana figueiras, dario

La noticia causó revuelo ya que en mayo pasado se había conocido la separación del exfutbolista y Chechu Bonelli, con quien compartió 14 años de relación y tuvo tres hijas. Desde entonces, ambos habían optado por mantener un perfil bajo.

Por su parte, Latorre sumó más datos sobre este nuevo vínculo: “Él fue a la casa de ella, conoció a la madre, a las hermanas, todavía no hay presentación de hijos”.

Así, la primera imagen juntos confirma lo que hasta ahora eran rumores: Cvitanich y Figueiras apuestan a una nueva historia de amor.