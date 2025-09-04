La vil provocación de Wanda Nara a Mauro Icardi por su debut en MasterChef: el video que grabó con sus hijas

La disputa entre Wanda y el jugador del Galatasaray continúa sin tregua. En ese contexto, la abogada Elba Marcovecchio reveló nuevos detalles sobre las acciones legales que emprendió Icardi, con el respaldo de Italia y Turquía. Aunque no se especificaron los alcances de estas medidas, se trata de un nuevo capítulo en la compleja relación entre ambos.

Mientras tanto, Wanda sigue apostando por mostrar su faceta como madre y cocinera, en un intento por mantener la calma en medio de un escenario legal cada vez más tenso.

La estrategia al límite de Wanda Nara para arruinar el presente amoroso de Mauro Icardi y La China Suárez

Aunque asegura haber dejado atrás su historia con el padre de sus hijas, Wanda Nara no logra tolerar que Mauro Icardi y La China Suárez estén juntos y disfrutando de su relación en Turquía.

Este miércoles, en el programa DDM (América TV), la abogada del futbolista, Elba Marcovecchio, lanzó una acusación contundente contra la empresaria.

Según la letrada, Wanda Nara habría recurrido a un grupo de trolls para atacar a la pareja. "Mauro Icardi sabe que mágicamente aparecen comentarios contra él y contra La China. Sospechan que vienen del lado de Wanda", comentó Guido Záffora. Por su parte, Mariana Fabbiani agregó: "Ella tiene los recursos económicos para hacerlo".

"Es un tema gravísimo", exclamó Marcovecchio. "Te pongo un ejemplo. Apenas apareció Eugenia con un hermoso vestido de una marca de ropa nacional... aparecen de la nada a atacar a esa marca de ropa", añadió, visiblemente preocupada.

La abogada de Icardi sostuvo que los trolls —que estarían vinculados a Wanda— tendrían como objetivo dañar la imagen de La China Suárez. "Intentan que nadie se acerque a Eugenia, que ninguna marca trabaje con Eugenia. Esto es algo organizado", sentenció.

Las declaraciones generaron revuelo en el estudio y dejaron entrever que el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue escalando, ahora con nuevos actores involucrados y una estrategia digital que, de confirmarse, podría tener consecuencias legales.

El documento clave de Mauro Icardi que golpea a Wanda Nara donde más le duele

Mauro Icardi volvió a apuntar contra su ex pareja, Wanda Nara, al presentar un nuevo escrito en medio del conflicto judicial que los enfrenta. El delantero insiste en que la empresaria se ausenta del país durante largos períodos sin dejar en claro quién queda a cargo de sus hijas, lo que genera más tensión y preocupación.

“30 días afuera del país, en 41 días que las niñas estaban a la deriva”, reveló Guido Záffora en DDM (América TV). "Lo que denuncia Icardi es que Wanda viaja, no para de viajar y él no sabe quién se queda con sus hijas. Este reclamo ya lo escuchamos en otra oportunidad", agregó el periodista.

"Acá tenemos las fechas. Son viajes a España, a México, a Estados Unidos", completó Záffora. En ese momento, Mariana Fabbiani intervino con un comentario: "Es real que ella se fue a trabajar. El conflicto no es el viaje de ella, sino que él no está pudiendo tener contacto con las nenas. Y podría tenerlo cuando ella está de viaje, pero tampoco, porque él está en Turquía".

Luego, Záffora mencionó cuál sería el mayor temor de Wanda en esta disputa: "Su mayor miedo es que les dé a las nenas y que no vuelvan", señaló.

Más adelante, la abogada de Icardi, Elba Marcovecchio, aportó más detalles sobre los movimientos de la conductora: “Cada vez que está en Ezeiza hay una cámara o ella misma postea las distintas actividades que hace en cada uno de sus viajes, y en algunos casos pueden ser laborales, como en otros, en España, no pareció que así fueran. Era un viaje que estaba con Elián”.

La batalla entre Wanda Nara y Mauro Icardi no se detiene, y cada nuevo documento o declaración pública parece agrandar aún más la grieta, con sus hijas en el centro de la disputa.