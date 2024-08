Ricky Maravilla se hizo la cara nueva y confesaron el gran problema que ahora tiene con una App: "Intentó hacer..."

Además, se mencionó que Ricky Maravilla habría presentado una denuncia en el Banco Provincia, ubicado en Avenida Corrientes y Medrano, bajo su nombre real, Luis Ricardo Aguirre. Esta información, sin embargo, fue rápidamente desmentida por el propio cantante.

En diálogo con Teleshow, Ricky Maravilla se mostró sorprendido por los rumores y negó categóricamente haber tenido problemas con su cuenta bancaria o haberse sometido a cirugías estéticas. "Nada que ver, no soy yo. Hace tiempo que no voy a un banco, será otro Ricky. No estuve en ningún banco en estos días", aseguró el artista, refiriéndose a la supuesta denuncia en el Banco Provincia.

El cantante también atribuyó la difusión de estos rumores a su exnovia, Taky Natalí, insinuando que ella estaría detrás de la información falsa que se le ha atribuido. "Estuve pensando y ya sé quién está detrás de todo esto y me lo endosan a mí. Es Taky Natalí, tengo pruebas, yo tengo la culpa por haber creado el monstruo", declaró.

Respecto a las imágenes que han circulado y que muestran un cambio en su rostro, Ricky Maravilla fue claro al señalar que se trataba de un efecto de un filtro de Instagram utilizado durante su participación en el programa La Cúpula Musical, conducido por Karina Ranni, exintegrante del grupo Las Primas.