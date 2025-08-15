Ricky Maravilla y su clásico más importamte al ritmo del 2x4

En vivo Radio La Red
Ricky Maravilla
El giro inesperado que le dio Ricky Maravilla a su clásico con una versión inesperada que sorprendió a todos. Enterate.

El mundo de la música popular acaba de recibir una sorpresa que une lo mejor de dos mundos: el carisma inconfundible de Ricky Maravilla y la potencia escénica de Oscar Lajad. Ambos artistas presentaron oficialmente la versión tango de “Qué Tendrá Ese Petiso”, un tema que ha hecho bailar y cantar a varias generaciones, ahora reversionado con un toque arrabalero, elegante y cargado de picardía.

El estreno vino acompañado de un videoclip oficial que ya está disponible en YouTube, y la canción puede escucharse en Spotify, iTunes y todas las plataformas digitales. Esta apuesta no solo revive un clásico querido, sino que lo transforma por completo bajo el sello de Tango Corrupto, el proyecto que Lajad lleva a distintos escenarios del país y el exterior, fusionando la estética tanguera con canciones icónicas de otros géneros.

La versión tango de “Qué Tendrá Ese Petiso” no es un simple cover: es una reinterpretación que combina el humor y la frescura del original con la sensualidad y la fuerza del tango. Ricky Maravilla, ícono de la movida tropical, aporta su inconfundible voz y simpatía, mientras que Oscar Lajad aporta su experiencia como intérprete de tango y su impronta teatral.

En el videoclip, la magia del tango cobra vida gracias a la participación de Rosalía Álvarez y Nicolás Tobares, dos bailarines que despliegan una coreografía cargada de energía y elegancia. Sus movimientos, marcados por la pasión del género, acompañan la historia que narra la canción, logrando que la experiencia visual sea tan atrapante como la musical.

El video fue grabado en el Salón Sayonara Multieventos, con una ambientación que mezcla lo clásico con lo contemporáneo, generando el marco ideal para esta fusión musical. La realización audiovisual estuvo a cargo de Gerard Producciones, mientras que la cámara y edición fueron obra de Josi Fernández, quien logró captar la esencia del tango y la chispa de Ricky Maravilla en cada plano.

Para Oscar Lajad, esta colaboración es una oportunidad de revalorizar una canción icónica de la cultura popular argentina, dándole un nuevo aire y atrayendo a públicos de distintas edades y estilos musicales. Para Ricky Maravilla, es la ocasión perfecta para explorar un género diferente y demostrar que su carisma no entiende de etiquetas.

El resultado es una versión que respeta el espíritu original de “Qué Tendrá Ese Petiso” pero lo viste de gala, con bandoneones, contrabajos y la cadencia inconfundible del 2x4.

