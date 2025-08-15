Ricky Maravilla y su clásico más importamte al ritmo del 2x4

El video fue grabado en el Salón Sayonara Multieventos, con una ambientación que mezcla lo clásico con lo contemporáneo, generando el marco ideal para esta fusión musical. La realización audiovisual estuvo a cargo de Gerard Producciones, mientras que la cámara y edición fueron obra de Josi Fernández, quien logró captar la esencia del tango y la chispa de Ricky Maravilla en cada plano.

Para Oscar Lajad, esta colaboración es una oportunidad de revalorizar una canción icónica de la cultura popular argentina, dándole un nuevo aire y atrayendo a públicos de distintas edades y estilos musicales. Para Ricky Maravilla, es la ocasión perfecta para explorar un género diferente y demostrar que su carisma no entiende de etiquetas.

El resultado es una versión que respeta el espíritu original de “Qué Tendrá Ese Petiso” pero lo viste de gala, con bandoneones, contrabajos y la cadencia inconfundible del 2x4.