Ruidos de colores: cuáles te ayudan a concentrarte y dormir mejor

Memoria de trabajo : estudios con niños de 6 a 10 años con TDAH encontraron que escuchar ruido blanco mejoraba la memoria verbal de corto plazo frente al silencio.

Sueño y descanso : metaanálisis con más de 1.000 participantes mostraron que el ruido rosa ayuda a conciliar el sueño, reduce el tiempo para dormirse y aumenta las fases de sueño profundo.

Pacientes hospitalizados : ensayos con personas en tratamiento oncológico señalaron mejoras significativas en la calidad del descanso tras dos semanas de exposición al ruido rosa.

Tinnitus: el ruido blanco se utiliza clínicamente desde hace décadas para enmascarar el zumbido en los oídos y mejorar la tolerancia diaria.

Qué significa cada ruido de color y para qué sirve

Ruido blanco Contiene todas las frecuencias con la misma intensidad, similar a la estática. Mejora la concentración y enmascara ruidos externos. Usado en terapias de tinnitus y en estudios mostró beneficios en niños con TDAH.

Ruido rosa Mayor energía en frecuencias bajas, suena como la lluvia o el viento suave. Mejora la calidad del sueño y facilita la relajación. Un metaanálisis y ensayos clínicos lo destacan como uno de los más eficaces para dormir.

Ruido marrón (o café) Aún más grave que el rosa, recuerda a un río caudaloso. Favorece la relajación profunda y puede inducir el sueño. Se explora como apoyo en meditación y estrés crónico.

Ruido azul y violeta Se concentran en frecuencias altas. Potencialmente útiles en estimulación cognitiva y pruebas acústicas . Menos estudiados clínicamente, pero con aplicaciones técnicas en laboratorio.

Ruido gris Ajustado para que el oído humano lo perciba de manera “plana”. Utilizado en pruebas de audición y calibración de equipos de sonido.

Los ruidos de colores pasaron de ser una curiosidad técnica a una herramienta de bienestar con aplicaciones concretas en la vida diaria. La ciencia muestra que el ruido blanco y rosa son los que cuentan con mayor evidencia, tanto en el sueño como en la atención en niños con TDAH.

Hoy podés encontrar estas frecuencias en YouTube, Spotify o apps de relajación. La clave es elegir el color adecuado: blanco para concentración, rosa para dormir y marrón para relajación profunda, siempre con volúmenes moderados para evitar riesgos auditivos.