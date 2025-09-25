En vivo Radio La Red
Ruidos de colores: cuáles te ayudan a concentrarte y dormir mejor

Hoy, los ruidos de colores se usan más que nunca para concentrarse, relajarse y mejorar el sueño. Conocé cuáles son y sus beneficios.

Hoy, los ruidos de colores están más presentes que nunca, gracias a plataformas como YouTube y apps de relajación

Hoy, los ruidos de colores están más presentes que nunca, gracias a plataformas como YouTube y apps de relajación. Miles de personas los reproducen para concentrarse, dormir, relajarse o incluso para aliviar ciertas molestias como tinnitus (zumbido en los oídos) o ayudar a personas con autismo a sentirse más tranquilas en ambientes ruidosos. Estos sonidos, que antes eran exclusivos de laboratorios y estudios de audio, ahora forman parte de la vida cotidiana.

Ruidos de colores: qué beneficios reportó la ciencia

  • En los últimos años, distintos equipos de investigación analizaron cómo influyen los ruidos de colores en la atención, el sueño y la salud mental.

    • Atención y TDAH: un estudio publicado en 2024 en el Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, que revisó 13 investigaciones con 335 participantes, concluyó que el ruido blanco y el rosa mejoran el desempeño en tareas cognitivas en niños y adolescentes con TDAH. En cambio, en personas sin el trastorno podrían reducir levemente la atención.

Por otro lado, investigaciones publicadas en revistas científicas revisadas por pares e indexadas en PubMed y PubMed Central (PMC) -dos de las bases de datos biomédicas más reconocidas a nivel mundial, gestionadas por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos- también reportaron otros beneficios:

  • Memoria de trabajo: estudios con niños de 6 a 10 años con TDAH encontraron que escuchar ruido blanco mejoraba la memoria verbal de corto plazo frente al silencio.

  • Sueño y descanso: metaanálisis con más de 1.000 participantes mostraron que el ruido rosa ayuda a conciliar el sueño, reduce el tiempo para dormirse y aumenta las fases de sueño profundo.

  • Pacientes hospitalizados: ensayos con personas en tratamiento oncológico señalaron mejoras significativas en la calidad del descanso tras dos semanas de exposición al ruido rosa.

  • Tinnitus: el ruido blanco se utiliza clínicamente desde hace décadas para enmascarar el zumbido en los oídos y mejorar la tolerancia diaria.

Qué significa cada ruido de color y para qué sirve

  • Ruido blanco

    Contiene todas las frecuencias con la misma intensidad, similar a la estática.

    Mejora la concentración y enmascara ruidos externos.

    Usado en terapias de tinnitus y en estudios mostró beneficios en niños con TDAH.

  • Ruido rosa

    Mayor energía en frecuencias bajas, suena como la lluvia o el viento suave.

    Mejora la calidad del sueño y facilita la relajación.

    Un metaanálisis y ensayos clínicos lo destacan como uno de los más eficaces para dormir.

  • Ruido marrón (o café)

    Aún más grave que el rosa, recuerda a un río caudaloso.

    Favorece la relajación profunda y puede inducir el sueño.

    Se explora como apoyo en meditación y estrés crónico.

  • Ruido azul y violeta

    Se concentran en frecuencias altas.

    Potencialmente útiles en estimulación cognitiva y pruebas acústicas.

    Menos estudiados clínicamente, pero con aplicaciones técnicas en laboratorio.

  • Ruido gris

    Ajustado para que el oído humano lo perciba de manera “plana”.

    Utilizado en pruebas de audición y calibración de equipos de sonido.

Los ruidos de colores pasaron de ser una curiosidad técnica a una herramienta de bienestar con aplicaciones concretas en la vida diaria. La ciencia muestra que el ruido blanco y rosa son los que cuentan con mayor evidencia, tanto en el sueño como en la atención en niños con TDAH.

Hoy podés encontrar estas frecuencias en YouTube, Spotify o apps de relajación. La clave es elegir el color adecuado: blanco para concentración, rosa para dormir y marrón para relajación profunda, siempre con volúmenes moderados para evitar riesgos auditivos.

