Juana Repetto expuso el engorroso problema que está padeciendo durante el embarazo: "No puedo"

La influencer espera su tercer hijo y a través de las redes comparte su día a día mostrando cada uno de los cambios físicos y los inconvenientes que ello le traen. Aquí, la actual complicación de Juana Repetto.

25 sept 2025, 15:54
A menos de un mes del viernes 29 de agosto en el que sorprendió tanto a amigos, familiares y desconocidos anunciando que espera su tercer hijo junto a su exmarido, Sebastián Graviotto, por estas horas Juana Repetto le contó a sus casi dos millones de seguidores de Instagram el inevitable inconveniente que está padeciendo a medida que crece su vientre.

Acostumbrada a compartir cada una de sus actividades en el mundo virtual, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto se se encontró con un serio problema por más superficial que parezca.

Ocurre que a medida que transcurren las semanas su vientre va creciendo a pasos agigantados y no hay ropa que le quede cómoda. Así, después de probarse varias prendas de su guardarropa, entre ellas trajes de baño, la influencer se grabó preocupada por sus actuales looks.

“Chicas, la ropa... Me quise tapar después de lo de las bikinis, pero no puedo. La ropa se me sube porque tengo las tet... enormes, entonces se me sube la remera del pantalón”, describió tan preocupada como desesperada y molesta.

De esta manera, Juana señaló que hay muchas prendas que ya no le entran ni le resultan cómodas como antes, motivo por el que está viendo como modificar su forma de vestir con lo que tiene.

“Ya no me va a el tiro alto, porque tengo también el cul... así. Entonces me tengo que bajar el pantalón, y me queda toda la panza al aire. Podemos hacer una sección looks aptos, embarazo, ¿qué dicen? Este es el de hoy", concluyó tratando de ponerle humor a esta situación que seguirá complicándola cada vez más hasta que nazca su tercer varón durante el primer trimestre de 2026.

Cuál es la actual relación de Juana Repetto y Sebastián Graviotto tras conocerse que esperan su segundo hijo

La noticia del embarazo de Juana Repetto volvió a poner el foco en su vínculo con Sebastián Graviotto. La actriz y el ex participante de realities confirmaron que esperan a su segundo hijo en común, aunque hoy atraviesan un presente distinto en lo sentimental: ya no están juntos como pareja, pero sí unidos en un mismo camino familiar.

En abril de 2025 decidieron separarse, pero lejos de que esto supusiera un quiebre definitivo, lograron sostener un vínculo respetuoso y armonioso. Ambos remarcan que su prioridad es el bienestar de sus hijos y que, a pesar de no compartir la vida como pareja, se mantienen como un verdadero equipo. Su hijo Belisario es parte central de esa dinámica, y la llegada de un nuevo bebé los encuentra transitando la experiencia con buena energía y compromiso compartido.

Según declaraciones de Sebastián Graviotto, están alejados en términos de pareja, aunque mantienen una buena relación y alegría por la espera. El joven se mostró feliz por el crecimiento de la familia y subrayó el respeto y amor que los une como padres. Juana, por su parte, eligió expresar en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento y tranquilidad, destacando que atraviesa esta nueva etapa acompañada, contenida y con una sintonía positiva junto al padre de sus hijos.

Lejos de los conflictos que suelen rodear a otras separaciones, Repetto y Graviotto han demostrado que pudieron establecer un diálogo fluido y sincero en pos de la crianza. La armonía, la comunicación y el afecto por sus hijos marcan el rumbo de esta nueva etapa. La decisión de afrontar el embarazo desde la cooperación y el respeto refleja una madurez que los posiciona como ejemplo de familia ensamblada en construcción.

De este modo, aunque ya no están unidos sentimentalmente, Juana Repetto y Sebastián Graviotto transitan la llegada de su segundo hijo en un clima de cariño y compromiso. Separados como pareja, pero juntos como familia, eligieron priorizar la felicidad y el cuidado de sus hijos, consolidando un vínculo que se reinventa con amor y responsabilidad.

     

 

