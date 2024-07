Rusherking puso sus cosas en venta: enterate qué vende y los precios

El exnovio de la China Suárez receló esto en su canal de difusión de Instagram. allí compartió el link de la página y mandó una serie de audios explicando la nueva iniciativa. “En esta página web, mi equipo va a estar vendiendo la ropa que no uso, que ya no me representa y que me ocupa lugar. Aprovechen porque hay altos precios y ropa de todos lados que me fui comprando, así que disfruten el ofertón”, explicó.

“Gran parte de lo que se venda voy a donarlo a un organismo de caridad. Todavía no sabemos a dónde porque esto fue algo que se armó de la noche a la mañana”.

Según la web, el cantante ofrece todo tipo de prendas, desde camperas de media estación hasta remeras, trajes de sastrería y zapatillas deportivas. Aunque ofrece piezas de marcas que se encuentran en el país, también vende productos de lujo de marcas como Gucci y Louis Vuitton.