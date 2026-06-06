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Luis Ventura recibió una propuesta explosiva que podría enfrentar a Wanda Nara y la China Suárez: "Y si..."

Luis Ventura reveló una propuesta explosiva que le llegó a APTRA y que podría enfrentar nuevamente a la China Suárez y Wanda Nara.

6 jun 2026, 23:07
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La propuesta que recibió Luis Ventura que podría enfrentar a Wanda Nara y la China Suárez: Y si...
La propuesta que recibió Luis Ventura que podría enfrentar a Wanda Nara y la China Suárez: Y si...

La propuesta que recibió Luis Ventura que podría enfrentar a Wanda Nara y la China Suárez: "Y si..."

Luis Ventura sorprendió al aire de Secretos Verdaderos (América TV) al revelar un mensaje que recibió en su rol de presidente de APTRA, la entidad encargada de organizar los Premios Martín Fierro. Según contó, el contacto llegó directamente desde Turquía a través de un embajador, quien le acercó una propuesta tan inesperada como ambiciosa.

La iniciativa consiste en realizar una edición especial de los premios dedicada a las novelas turcas, un fenómeno que desde hace años cosecha altos niveles de audiencia en la Argentina y gran parte de Latinoamérica. De concretarse, el proyecto podría reunir a figuras muy vinculadas a ese universo y, una vez más, poner bajo los reflectores a dos protagonistas que suelen acaparar la atención: la China Suárez y Wanda Nara, cuyas historias personales mantienen un vínculo indirecto con Turquía a raíz de sus respectivas relaciones con Mauro Icardi.

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¿Qué rol podrían ocupar en un evento de estas características? Según informó el conductor podrían convertirse en dos de las grandes figuras de la ceremonia e incluso asumir la conducción del galardón.

"El embajador turco en Argentina me envió a APTRA esta comunicación diciendo que Turquía quiere realizar un Martín Fierro de novelas turcas. ¿Dónde lo querrá hacer? ¿En Estambul o en Buenos Aires? ¿Quién tendría que conducir la entrega? ¿Y si salen las dos?", lanzó Luis el interrogante al aire. Sus panelistas se prestaron al juego de las especulaciones.

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Qué había dicho Luis Ventura sobre los Martín Fierro en Turquía

Las críticas en torno a los Premios Martín Fierro son una constante que acompaña cada edición de la histórica ceremonia. Sin embargo, lejos de esquivar los cuestionamientos, Luis Ventura volvió a salir al cruce y defendió con firmeza el valor del galardón más importante de la televisión y la radio argentina. En diálogo con Moria Casán en La mañana con Moria (El Trece), el presidente de APTRA sorprendió al revelar una propuesta internacional que podría abrir un nuevo capítulo para la marca del premio.

Durante la entrevista, el periodista contó que se encuentra evaluando una iniciativa vinculada al fenómeno global de las ficciones turcas, un proyecto que ya genera interés dentro de la entidad. Me fui con una propuesta a Turquía porque hace un tiempo que vienen dando vueltas con la idea de hacer los Martín Fierro a las novelas turcas en Estambul, expresó, dejando entrever que el reconocimiento de APTRA podría seguir expandiéndose fuera del país.

La declaración no pasó inadvertida, sobre todo en un contexto donde el galardón suele estar bajo la lupa por las críticas respecto de la transparencia en las nominaciones y las votaciones. En ese sentido, Ventura fue categórico al responder a los cuestionamientos sobre la credibilidad del galardón: A mí me vienen a buscar de otra cultura, desde la otra punta del planeta y acá dicen que el premio no tiene credibilidad. Déjense de joder.

Además del prestigio simbólico que representa el Martín Fierro dentro de la industria, Ventura también destacó el costado económico que rodea a este tipo de producciones televisivas. Según explicó, se trata de un esquema que forma parte del propio funcionamiento del negocio del espectáculo. Esto es un negocio, como la tele misma. El 1° de diciembre cerré el Martín Fierro de la salud y me fui con 10 palos en la mano. En Uruguay ya está firmado y señado, detalló.

Luis Ventura

     

 

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