Santa Lucía: por qué se la celebra, su trágica muerte y qué oración se le hace para mejorar la vista

La tradición relata que Eutiquia sanó milagrosamente y que Lucía tuvo una visión de Águeda, quien le confirmó que podía mantener su virginidad y dedicarse plenamente a Dios. Con el permiso de su madre, vendió su dote para ayudar a los pobres y vivir según su vocación religiosa.

El martirio de Santa Lucía

El joven que deseaba casarse con Lucía, resentido por el rechazo, la denunció ante el procónsul Pascasio por practicar el cristianismo, prohibido en esa época. Ella se negó a rendir culto a los dioses romanos y defendió su fe con valentía.

Los intentos de obligarla a ceder fracasaron milagrosamente, dado que intentaron quemarla viva y llevarla a un prostíbulo, Finalmente fue decapitada el 13 de diciembre del año 304. Según la tradición, también le habrían arrancado los ojos, por lo que a menudo se la representa con una bandeja que los contiene.

Con el paso del tiempo, Santa Lucía se convirtió en un símbolo de fe, humildad y sencillez. Durante la Edad Media, se pidió su intercesión especialmente para enfermedades de la vista y el Papa San Gregorio bautizó dos conventos con su nombre. Su iconografía incluye la palma del martirio, los ojos en la bandeja y, en algunas representaciones, una lámpara o luz, evocando el significado de su nombre en latín: lux, luz.

Oración a Santa Lucía

Divulgada por Devocionario Católico, estas son la oraciones que se le puede hacer a Santa Lucía por la vista:

Oh Dios, nuestro Creador y Redentor, escucha nuestras plegarias con misericordia al venerar Tu sierva Santa Lucía, por la luz de la fe que derramaste sobre ella. Con Tu bondad, danos la capacidad de aumentar y preservar esa misma luz en nuestras almas, para que podamos evitar el mal, hacer el bien y aborrecer la ceguera y la obscuridad producto del mal y del pecado.

Confiando en Tu bondad, Oh Dios, humildemente te pedimos, por la intercesión de Tu sierva Santa Lucía, que nos brindes perfecta visión a nuestros ojos, para que puedan servir a Tu honra y gloria, y por la salvación de nuestra alma en este mundo para gozar de la luz perenne del Cordero de Dios en el Paraíso. Santa Lucía, Virgen y mártir, escucha nuestras plegarias y atiende nuestras peticiones. Amén.

Santa Lucía, que de la luz recibiste tu nombre, a Ti confiadamente acudo para que me alcances la luz celestial que me preserve del pecado y de las tinieblas del error.

También te imploro me conserves la luz de mis ojos, con una abundante gracia para usar de ellos según la voluntad de Dios.

Haz, Santa Lucía, que, después de haberos venerado y haber agradecido este ruego, pueda finalmente gozar en el Cielo de la luz eterna de Dios.

Así sea.