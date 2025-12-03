Virgen Desatanudos: por qué se la celebra el 8 de diciembre y cómo pedir su protección y favor

Esta advocación está íntimamente vinculada a la Inmaculada Concepción, lo que se refleja en la iconografía: la luna bajo sus pies y la serpiente que aplasta, símbolo del mal y de todas aquellas cadenas que dañan a las personas. En la parte inferior del cuadro, un ángel guía a un hombre perdido en la oscuridad, como imagen de quienes buscan luz y dirección en medio de los dolores y las pruebas.

Aunque nació en Europa, en Argentina esta devoción se hizo muy popular gracias al impulso del entonces obispo auxiliar de Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio (expapa Francisco), quien promovió su difusión en el país y en América Latina

Desde la década de 1990, su figura se multiplicó en templos, hogares y estampas, y la Parroquia San José del Talar, en el barrio porteño de Agronomía, se convirtió en uno de los principales puntos de encuentro para quienes acuden a pedir su intercesión.

Cada 8 de diciembre, miles de fieles se acercan para agradecer y pedir que la Virgen desenrede lo que duele, aclare lo que confunde, ponga paz donde hay tormenta y acompañe los nudos imposibles de la vida.

Oración a la Virgen Desatanudos

A continuación, la oración a la Virgen Desatanudos, difundida por ACI Prensa:

Santa María, llena de la Presencia de Dios, durante los días de tu vida aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre, el maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones.

Ya, junto a tu Hijo, intercediste por nuestras dificultades y, con toda sencillez y paciencia, nos diste ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas.

Y, al quedarte para siempre como Madre nuestra, pones en orden y haces más claros los lazos que nos unen al Señor.

Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, la que con corazón materno desatas los nudos que entorpecen nuestra vida, te pedimos que recibas en tus manos (presentar la petición), y que nos libres de las ataduras y confusiones con que nos hostiga el que es nuestro enemigo.

Por tu gracia, por tu intercesión, con tu ejemplo, líbranos de todo mal.

Señora nuestra, desata los nudos que nos impiden unirnos a Dios, para que, libres de toda confusión y error, lo hallemos en todas las cosas, tengamos en Él puestos nuestros corazones y podamos servirle siempre en nuestros hermanos. Amén.