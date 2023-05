Santi Maratea mostró cómo va la colecta para Independiente y generó preocupación

Según mostró Maratea, esta semana se reunieron más de $660 millones. Pero, esto es poco comparado a los más de 550 millones que sumó en los dos primeros días.

Esto generó preocupación en el club entre hinchas y sobre todo dirigentes: ¿llegaran a juntar el dinero?

Independiente debe más de 20 millones de dólares, tienen deudas con jugadores, supermercados y hasta un conflicto por el pase de un jugador.

Fuerte denuncia de Santi Maratea sobre su colecta para independiente: "Están robando..."

Santiago Maratea denunció fraude en medio de su colecta para salvar a Independiente. El influencer se manifestó públicamente y contó sobre una estafa que estaría intentando captar a quienes aportan dinero a la causa.

Como hizo en todas sus campañas, Maratea publica en sus cuentas el CBU o alias para transferir el dinero, y aporta además un enlace directo para que el usuario pueda colaborar con la causa.

Ahora, Santi denuncia que alguien armó un alias muy similar al del fideicomiso para recibir algún aporte del algún distraído. “Esta persona, Emanuel Mauro Navarro, como verán se puso un alias muy parecido al del fideicomiso donde estamos juntando la plata para Independiente”, señaló inicialmente.

“Este tipo no sabemos quién es, no sé si tenemos forma de contactarlo pero se está robando las donaciones de las personas que se confunden al escribir el alias, se aprovecha. No sabemos cuánta plata le puede entrar”.

“Yo todo lo que hago siempre está dentro del marco de la ley. Tengo 30 años, hago con mi personalidad lo que se me canta. Yo no voy a coincidir con lo que ustedes creen que yo debería hacer. Menos, si el 90% de ustedes son unos fracasados. Obvio que no”, concluyó.