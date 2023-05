La inesperada reacción de Santiago Maratea en medio de su colecta para Independiente

El influencer entonces aseguró que fue “la piedra” responsable de la igualdad y acusó que subir a sus redes los festejos de los goles de Independiente fue contraproducente para el equipo dirigido por Ricardo Zielinski.

“Estoy enojadísimo, embroncado... me odio. Si me cruzase por la calle me cago a trompadas. Como ustedes vieron venía ganando el Rojo 1-0 y 2-0. Subí una historia festejando y de pronto 2-1 y 2-2″, señaló Maratea.

Y continuó: “Siento que fue mi culpa. Siento que fue mi culpa, amigo. Siento que la cag... toda por subir las historias festejando los goles. No quiero decirlo así, pero se me cag... la noche. Tengo una terrible fiesta, pero no va a ser igual”.

Santi Maratea mostró cómo va la colecta para Independiente y generó preocupación

A una semana del arranque de la colecta que inició Santiago Maratea para salvar al Independiente por su millonaria deuda las cosas parecen haberse desacelerado.

El influencer publicó una actualización del monto recaudado hasta el momento y generó preocupación entre los hinchas. Tras un inicio prometedor y hasta record pero se parece haber detenido un poco y ya no suma como los primeros días.

Según mostró Maratea, esta semana se reunieron más de $660 millones. Pero, esto es poco comparado a los más de 550 millones que sumó en los dos primeros días.

Esto generó preocupación en el club entre hinchas y sobre todo dirigentes: ¿llegaran a juntar el dinero?

Independiente debe más de 20 millones de dólares, tienen deudas con jugadores, supermercados y hasta un conflicto por el pase de un jugador.