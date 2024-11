Se anunció cuál será la película que representará a Argentina en los Oscars 2025

El 17 de diciembre se publicará la lista corta con las 15 películas seleccionadas, y el 17 de enero se anunciarán los nominados definitivos. La ceremonia de entrega de los Premios Oscar tendrá lugar el 2 de marzo de 2025 en el Dolby Theatre de Hollywood.

jokey 4.jpg

Un orgullo para Argentina

Argentina, ganadora en dos ocasiones de esta categoría (La Historia Oficial y El Secreto de Sus Ojos), busca nuevamente brillar en los Oscar. ¿Será El Jockey la próxima película nacional en conquistar a la Academia?

Entre las otras 84 películas seleccionadas destacan títulos como Emilia Pérez (Francia), Cloud (Japón), I’m Still Here (Brasil), Waterdrop (Albania), The Devil’s Bath (Austria), Julie Keeps Quiet (Bélgica), My Late Summer (Bosnia y Herzegovina), The Wrestler (Bangladesh) y In Her Place (Chile), entre muchas otras.

jokey.jpg

El Jokey: Sinopsis oficial

El Jockey es una película argentina que se enfoca en las tensiones de un joven jockey que enfrenta desafíos personales y profesionales en el mundo de las carreras de caballos. La trama explora temas de superación, ambición y redención mientras el protagonista lucha por encontrar su lugar en un ambiente lleno de competencia y presiones externas. Con un enfoque en las emociones humanas y las relaciones conflictivas, la película ofrece una mirada profunda a la vida de aquellos que viven al límite.