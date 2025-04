Se cayó WhatsApp en todo el mundo: las 3 apps de mensajería que ya usan millones y que no conocías.

WhatsApp, consciente del escenario, introdujo recientemente nuevas funciones de seguridad para no quedarse atrás. Pero la pregunta que muchos se hacen es si esto alcanza frente a plataformas creadas desde cero con un enfoque 100% seguro. Entre las apps más descargadas, tres opciones se destacan claramente: Signal, Threema y Wire.

WhatsApp.jpg

Signal: La app que hasta la CIA recomienda

Creada en 2014 y originalmente conocida como TextSecure, Signal es una app de mensajería instantánea de código abierto que ganó enorme popularidad por su foco en la privacidad. Con más de 40 millones de usuarios activos y presencia en más de 100 millones de dispositivos, su crecimiento fue acelerado por episodios claves como el anuncio de nuevas políticas de WhatsApp en 2021. Incluso figuras como Elon Musk la recomendaron públicamente.

El uso de Signal llegó a niveles sorprendentes: altos funcionarios de Estados Unidos, incluido el director de la CIA, la incorporaron como herramienta cotidiana. Su sistema de encriptado es tan robusto que no almacena metadatos, no permite el acceso a terceros y no recopila ningún tipo de información personal.

App Signal.jpg

Threema: Privacidad total, aunque con un costo

Si se busca anonimato absoluto, Threema aparece como una de las principales candidatas. Esta plataforma suiza, lanzada en 2012 y disponible en Android desde 2013, funciona sin necesidad de asociar un número de teléfono ni un correo electrónico. Desde el primer momento, el usuario es un código aleatorio de ocho dígitos, lo que elimina cualquier posible vinculación con su identidad real.

Eso sí: Threema no es gratuita. Se accede mediante un pago único, pero a cambio ofrece características premium que justifican el valor. Entre sus puntos fuertes se encuentra el almacenamiento local de los datos, la posibilidad de crear proxys personalizados y un cifrado punto a punto que opera en cada tipo de contenido: mensajes, llamadas, archivos, contactos e incluso encuestas.

Threema App.jpg

Wire: Una opción europea, versátil y minimalista

La tercera gran alternativa en este cambio de paradigma es Wire, una app creada por desarrolladores con base en Berlín y que combina seguridad con diseño intuitivo. Su mayor ventaja es la sincronización entre múltiples dispositivos, lo que permite continuar una conversación desde el teléfono, la tablet o el ordenador sin problemas.

Wire utiliza cifrado de extremo a extremo de manera predeterminada y su funcionamiento no depende de un número telefónico. Basta con un correo electrónico para comenzar a usarla. Admite mensajes de texto, archivos multimedia, videollamadas y hasta la geolocalización. Su interfaz minimalista, libre de elementos decorativos o menús complejos, la convierte en una opción accesible incluso para quienes no se sienten cómodos con la tecnología.