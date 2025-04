WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 15 de abril de 2025: la lista completa.

WhatsApp.jpg

Los celulares que se quedan sin soporte

La decisión afecta a terminales que operen con Android 4.4 o inferior y a iPhones que utilicen iOS 11 o versiones anteriores. En concreto, los dispositivos que dejarán de ser compatibles incluyen algunos de los modelos más populares en su momento, tanto de Apple, como de Samsung, Motorola, Sony y LG.

Apple:

iPhone 5

iPhone 5c

Samsung:

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Note 2

WhatsApp.jpg

Motorola:

Moto G (1ª generación)

Moto E (2014)

Razr HD

Sony:

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

WhatsApp.jpg

LG:

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

A partir del 15 de abril, en todos estos modelos WhatsApp dejará de funcionar de forma progresiva, impidiendo no solo el uso básico de la app, sino también el acceso al historial de conversaciones si no se cuenta con un respaldo actualizado.

Por qué deja de funcionar WhatsApp

Desde Meta explicaron que el fin del soporte responde a razones técnicas. Las nuevas actualizaciones de la plataforma requieren mayor capacidad de procesamiento, mejores sistemas de seguridad y una infraestructura compatible con tecnologías modernas, condiciones que estos dispositivos ya no pueden ofrecer.

Los sistemas operativos antiguos presentan limitaciones que afectan directamente el rendimiento de la app. Además, el hecho de que no puedan ejecutar funciones más avanzadas expone a los usuarios a riesgos de seguridad, especialmente en un contexto donde los datos personales son cada vez más vulnerables a ataques.

WhatsApp.jpg

Qué hacer si tu celular está en la lista

Meta aconseja realizar una copia de seguridad antes del 15 de abril para evitar la pérdida de datos. El proceso es relativamente sencillo y puede realizarse desde la propia configuración de WhatsApp, tanto en Android como en iOS.

En Android:

Abrir WhatsApp

Ir a Ajustes

Seleccionar Chats

Luego Copia de seguridad

Activar el respaldo en Google Drive

En iPhone:

Abrir la aplicación

Ingresar a Configuración

Ir a Chats

Elegir Respaldo de chats

Habilitar la opción de respaldo en iCloud

En ambos casos, es necesario contar con una cuenta activa de Google o Apple y espacio de almacenamiento en la nube.

Celulares WhatsApp.jpg

Qué pasa si no se realiza la copia de seguridad

Si el usuario no realiza un respaldo antes de la fecha límite, no podrá recuperar su historial de conversaciones. Al reinstalar la aplicación en un nuevo dispositivo, WhatsApp solo podrá cargar los datos guardados en la nube. Lo que no haya sido respaldado, se perderá de forma irreversible.

¿Es obligatorio cambiar de teléfono?

En términos prácticos, sí. Para seguir usando WhatsApp, es necesario contar con un teléfono que tenga Android 5 o superior, o iOS 12 o superior. Esto implica que muchos usuarios deberán migrar a un dispositivo más moderno.

WhatsApp.jpg

Existen opciones económicas en el mercado que pueden cumplir con los requisitos mínimos de la app, pero aun así representan un gasto adicional que podría ser difícil de afrontar en determinados contextos socioeconómicos.

WhatsApp se adapta a los tiempos

La decisión de cortar el soporte para dispositivos antiguos se da en un momento en el que WhatsApp sigue incorporando funciones nuevas, como la edición de mensajes, el modo Capibara, o los canales de difusión. Todas estas características están diseñadas para correr en equipos modernos, con suficiente capacidad para garantizar una experiencia fluida.