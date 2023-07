Se conoció cómo está Silvestre, el hijo de 15 años de Juana Viale que vive con su papá, Gonzalo Valenzuela, en Chile

Juana y Gonzalo terminaron en malos términos, pero con los años lograron mejorar el vínculo por de sus hijos. Silvestre decidió instalarse en Chile junto a su padre en plena pandemia y desde entonces se quedó allí.

El tiene su vínculo de amigos allá, en donde tiene una vida tranquila, sin persecución mediática. Disfruta de la compañía de su padre, de quien heredó el amor por los deportes como el boxeo y los más extremos, como andar en moto.

El adolescente disfruta de la adrenalina y, para su cumpleaños, solicitó como regalo un vuelo en paracaídas.

image.png

La dura respuesta de Marcela Tinayre a los dichos de Adrián Suar sobre Juana Viale: "Miente"

Después de que Adrián Suar haya tenido un mano a mano con Ángel de Brito para LAM (América TV), Marcela Tinayre salió a responderle.

Suar relató que Juana Viale no quería hacer los almuerzos de los domingos y Mirtha Legrand no estaba dispuesta a ceder las cenas de los sábados. “Juana no quería hacer el programa. No quería ir al mediodía los domingos, que es verdad porque no le gustaba el horario. Yo creo que quería los sábados. Y lo manifestó, no lo ocultó. En principio, nosotros queríamos Mirtha los sábados y Juana los domingos. A no ser, que ellas decidieran el enroque. Ahí yo no tenía problema. Pero Mirtha, tan genia, dijo: ‘No’. Esa es la verdad”, detalló el productor.

Ahora, cuando a la conductora de Polémica del bar (América TV) le preguntaron por los dichos de Suar, respondió de manera tajante: "Suar miente".

Por otro lado, al ser consultada sobre si estaba sorprendida por las nominaciones de Juana Viale y la Chiqui al Martín Fuerro, Marcela dijo: "No, Mirtha no. Juana, sí. Juana es todo una sorpresa, ya ganó el año pasado, y mamá, no".