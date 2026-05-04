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¡Crece la polémica! Julián Weich, filoso tras su paso por la mesa de Juana Viale: "Prefiero..."

Julián Weich lanzó un mensaje breve pero contundente que reavivó las versiones de incomodidad y censura en el ciclo que conduce Juana Viale. Los detalles.

4 may 2026, 12:53
Julián Weich, filoso tras su paso por la mesa de Juana Viale: Prefiero callar y crece la polémica
Julián Weich, filoso tras su paso por la mesa de Juana Viale: Prefiero callar y crece la polémica

Julián Weich, filoso tras su paso por la mesa de Juana Viale: "Prefiero callar" y crece la polémica

La participación de Julián Weich en La Noche de Mirtha (El Trece) no pasó desapercibida y dejó mucha tela para cortar. Lo que comenzó como una cena más en el clásico ciclo que conduce Juana Viale terminó envuelto en tensión, cruces y un fuerte eco en redes sociales.

Durante la emisión del sábado, el conductor protagonizó varios momentos incómodos al intentar exponer su mirada crítica sobre la realidad social y económica del país. En más de una oportunidad, los televidentes advirtieron interrupciones en sus intervenciones, tanto desde la conducción como desde la dinámica de la mesa, lo que generó malestar entre quienes seguían el programa.

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La situación escaló especialmente en un intercambio con el economista Miguel Boggiano, donde el tono del debate subió y dejó en evidencia posturas contrapuestas. En redes, muchos usuarios cuestionaron el manejo de la conversación y señalaron que no se le permitió a Weich desarrollar sus ideas con libertad.

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Fue en ese contexto que un comentario en la plataforma X (ex Twitter) se volvió viral: una usuaria apuntó directamente contra la conductora del ciclo por la forma en que se desarrolló la entrevista. Lejos de dejarlo pasar, Weich decidió intervenir y retuiteó el mensaje con una frase breve pero cargada de significado: “¡Prefiero callar!”.

El gesto no hizo más que alimentar las versiones sobre su incomodidad durante el programa y dejó entrever que el conductor habría optado por no profundizar ciertas opiniones en vivo. Para muchos, se trató de una respuesta elegante pero contundente frente a una situación que lo dejó expuesto.

Cabe recordar que, durante la cena, Weich también compartió una experiencia personal: el cierre de su empresa tras 15 años de actividad solidaria. Además, expresó su preocupación por la crisis de consumo y la situación de las personas con discapacidad, temas que no logró desarrollar en profundidad debido al ritmo del programa.

Julián Weich

     

 

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