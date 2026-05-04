¡Crece la polémica! Julián Weich, filoso tras su paso por la mesa de Juana Viale: "Prefiero..."

Fue en ese contexto que un comentario en la plataforma X (ex Twitter) se volvió viral: una usuaria apuntó directamente contra la conductora del ciclo por la forma en que se desarrolló la entrevista. Lejos de dejarlo pasar, Weich decidió intervenir y retuiteó el mensaje con una frase breve pero cargada de significado: “¡Prefiero callar!”.

El gesto no hizo más que alimentar las versiones sobre su incomodidad durante el programa y dejó entrever que el conductor habría optado por no profundizar ciertas opiniones en vivo. Para muchos, se trató de una respuesta elegante pero contundente frente a una situación que lo dejó expuesto.

Cabe recordar que, durante la cena, Weich también compartió una experiencia personal: el cierre de su empresa tras 15 años de actividad solidaria. Además, expresó su preocupación por la crisis de consumo y la situación de las personas con discapacidad, temas que no logró desarrollar en profundidad debido al ritmo del programa.