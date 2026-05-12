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Jubilados, AUH y pensiones: el cronograma de pagos ANSES para mayo

ANSES confirmó las fechas de cobro para jubilaciones, Asignación Universal por Hijo, Pensiones No Contributivas y prestación por desempleo.

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Jubilados, AUH y pensiones: el cronograma de pagos ANSES para mayo
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Durante este mes, los haberes llegan con un aumento del 3,4%, porcentaje que surge del último dato de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos bajo el esquema de movilidad mensual vigente.

Además, el Gobierno mantendrá el bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos.

Cómo quedaron los montos de ANSES en mayo

Con el incremento aplicado este mes, las prestaciones sociales y previsionales quedaron actualizadas de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $463.174,10
  • PUAM: $384.539,27
  • Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez: $345.221,87
  • Pensión para madres de siete hijos: $463.174,10
  • Jubilación máxima: $2.645.689,40

En el caso de la AUH, el monto total por hijo será de $141.312,64. Sin embargo, los beneficiarios cobrarán mensualmente el 80%, es decir, $113.050,11, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH.

Por su parte, la AUH por discapacidad alcanzará los $460.133,10.

ANSES_asignaciones

Quiénes cobran este lunes 11 de mayo

ANSES confirmó que este lunes recibirán sus haberes los siguientes grupos:

Jubilaciones y pensiones mínimas

  • DNI terminados en 0

Asignación Universal por Hijo y SUAF

  • DNI terminados en 0

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1

Asignaciones Familiares de PNC

  • Todas las terminaciones de documento continúan cobrando según cronograma vigente.

Calendario de pagos ANSES de mayo 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI 0: 11 de mayo
  • DNI 1: 12 de mayo
  • DNI 2: 13 de mayo
  • DNI 3: 14 de mayo
  • DNI 4: 15 de mayo
  • DNI 5: 18 de mayo
  • DNI 6: 19 de mayo
  • DNI 7: 20 de mayo
  • DNI 8 y 9: 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

  • DNI 0 y 1: 22 de mayo
  • DNI 2 y 3: 26 de mayo
  • DNI 4 y 5: 27 de mayo
  • DNI 6 y 7: 28 de mayo
  • DNI 8 y 9: 29 de mayo

AUH y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI 0: 11 de mayo
  • DNI 1: 12 de mayo
  • DNI 2: 13 de mayo
  • DNI 3: 14 de mayo
  • DNI 4: 15 de mayo
  • DNI 5: 18 de mayo
  • DNI 6: 19 de mayo
  • DNI 7: 20 de mayo
  • DNI 8: 21 de mayo
  • DNI 9: 22 de mayo

Prestación por Desempleo

  • DNI 0 y 1: 22 de mayo
  • DNI 2 y 3: 26 de mayo
  • DNI 4 y 5: 27 de mayo
  • DNI 6 y 7: 28 de mayo
  • DNI 8 y 9: 29 de mayo

Cómo consultar fecha y lugar de cobro

Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de cobro ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social o desde la aplicación oficial del organismo.

También se puede verificar el lugar de pago y las liquidaciones mensuales actualizadas.

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