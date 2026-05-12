La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa desde este lunes 11 de mayo con el calendario de pagos correspondiente a jubilaciones, AUH, pensiones y otras prestaciones sociales.
ANSES confirmó las fechas de cobro para jubilaciones, Asignación Universal por Hijo, Pensiones No Contributivas y prestación por desempleo.
Jubilados, AUH y pensiones: el cronograma de pagos ANSES para mayo
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa desde este lunes 11 de mayo con el calendario de pagos correspondiente a jubilaciones, AUH, pensiones y otras prestaciones sociales.
Durante este mes, los haberes llegan con un aumento del 3,4%, porcentaje que surge del último dato de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos bajo el esquema de movilidad mensual vigente.
Además, el Gobierno mantendrá el bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos.
Con el incremento aplicado este mes, las prestaciones sociales y previsionales quedaron actualizadas de la siguiente manera:
En el caso de la AUH, el monto total por hijo será de $141.312,64. Sin embargo, los beneficiarios cobrarán mensualmente el 80%, es decir, $113.050,11, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH.
Por su parte, la AUH por discapacidad alcanzará los $460.133,10.
ANSES confirmó que este lunes recibirán sus haberes los siguientes grupos:
Jubilaciones y pensiones mínimas
Asignación Universal por Hijo y SUAF
Asignación por Embarazo
Pensiones No Contributivas
Asignaciones Familiares de PNC
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo
AUH y Asignación Familiar por Hijo
Prestación por Desempleo
Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de cobro ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social o desde la aplicación oficial del organismo.
También se puede verificar el lugar de pago y las liquidaciones mensuales actualizadas.