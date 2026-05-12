Jubilados, AUH y pensiones: el cronograma de pagos ANSES para mayo

Jubilación mínima: $463.174,10

PUAM: $384.539,27

Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez: $345.221,87

Pensión para madres de siete hijos: $463.174,10

Jubilación máxima: $2.645.689,40

En el caso de la AUH, el monto total por hijo será de $141.312,64. Sin embargo, los beneficiarios cobrarán mensualmente el 80%, es decir, $113.050,11, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH.

Por su parte, la AUH por discapacidad alcanzará los $460.133,10.

ANSES_asignaciones

Quiénes cobran este lunes 11 de mayo

ANSES confirmó que este lunes recibirán sus haberes los siguientes grupos:

Jubilaciones y pensiones mínimas

DNI terminados en 0

Asignación Universal por Hijo y SUAF

DNI terminados en 0

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1

Asignaciones Familiares de PNC

Todas las terminaciones de documento continúan cobrando según cronograma vigente.

Calendario de pagos ANSES de mayo 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI 0: 11 de mayo

DNI 1: 12 de mayo

DNI 2: 13 de mayo

DNI 3: 14 de mayo

DNI 4: 15 de mayo

DNI 5: 18 de mayo

DNI 6: 19 de mayo

DNI 7: 20 de mayo

DNI 8 y 9: 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

DNI 0 y 1: 22 de mayo

DNI 2 y 3: 26 de mayo

DNI 4 y 5: 27 de mayo

DNI 6 y 7: 28 de mayo

DNI 8 y 9: 29 de mayo

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI 0: 11 de mayo

DNI 1: 12 de mayo

DNI 2: 13 de mayo

DNI 3: 14 de mayo

DNI 4: 15 de mayo

DNI 5: 18 de mayo

DNI 6: 19 de mayo

DNI 7: 20 de mayo

DNI 8: 21 de mayo

DNI 9: 22 de mayo

Prestación por Desempleo

DNI 0 y 1: 22 de mayo

DNI 2 y 3: 26 de mayo

DNI 4 y 5: 27 de mayo

DNI 6 y 7: 28 de mayo

DNI 8 y 9: 29 de mayo

Cómo consultar fecha y lugar de cobro

Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de cobro ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social o desde la aplicación oficial del organismo.

También se puede verificar el lugar de pago y las liquidaciones mensuales actualizadas.