La dura respuesta de Marcela Tinayre a los dichos de Adrián Suar sobre Juana Viale: "Miente"

Ahora, cuando a la conductora de Polémica del bar (América TV) le preguntaron por los dichos de Suar, respondió de manera tajante: "Suar miente".

Por otro lado, al ser consultada sobre si estaba sorprendida por las nominaciones de Juana Viale y la Chiqui al Martín Fuerro, Marcela dijo: "No, Mirtha no. Juana, sí. Juana es todo una sorpresa, ya ganó el año pasado, y mamá, no"

Adrián Suar reveló por qué se separó con Griselda Siciliani: "Fue difícil..."

Este martes, en LAM (América TV), Ángel de Brito entrevistó a Adrián Suar y habló de la separación con su expareja, Griselda Siciliani, con quien tiene una hija, Margarita.

El periodista abordó muchísimos y variados temas y uno de ellos fue el amor. Le preguntó si se había vuelto a enamorar después de haber estado en pareja con Siciliani. "No, no me enamoré más. Yo no busco. Mis historias más fuertes fueron con Araceli (González) y Gri (Siciliani). Yo no busco, siempre he encontrado. Lo mágico de encontrar ese encuentro de 'uh, me pasó' fue sin buscarlo", relfexionó.

"Me pasan varias cosas: no busco, estoy abierto, recontra, me encantaría, pero también estoy bien solo. He trabajado mucho en mi persona, y por suerte, que podría ser distinto, no necesito estar con alguien para estar bien yo", afirmó.

"¿Por qué se separaron con Griselda?", le preguntó el conductor sobre la relación que terminó hace siete años. "Yo creo que se terminó el amor. Siempre hay uno al que se le termina antes. Fue difícil para mí en ese momento", dijo Suar."¿Se le terminó a ella?", quiso saber de Brito. "Sí, fue difícil para mí, pero hoy es un vínculo hermoso. Yo la adoro. Siento que es alguien muy cercano, que ha hecho mucho por mí, ella me ha ayudado mucho en mi carrera, en mi vida. Me hizo mejor padre", reveló.