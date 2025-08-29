Se conoció el verdadero motivo de la crisis y separación de Juana Repetto y Sebastián Graviotto, antes de enterarse de volver a ser padres

Sin embargo, el verdadero giro de la historia llegó poco después. Cuatro meses más tarde, la actriz sorprendió a todos al anunciar que está embarazada nuevamente. Lo hizo a través de un video con su test positivo acompañado de la palabra: “Surprise”.

Revelaron las sospechaban: el padre del tercer hijo de Juana es Sebastián Graviotto. “Está embarazada de tres meses y espera otro varón”, aseguró.

Según trascendió, la expareja mantuvo un encuentro casual después de la ruptura, lo que derivó en este nuevo embarazo. Pero esto no significa reconciliación: tanto Juana como Sebastián habrían dejado en claro que, más allá de convertirse nuevamente en padres juntos, la decisión de mantenerse separados sigue firme.