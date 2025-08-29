Se conoció el verdadero motivo de la crisis y separación de Juana Repetto y Sebastián Graviotto, antes de enterarse de volver a ser padres

En vivo Radio La Red
Juana Repetto
Sebastián Graviotto
Crisis y embarazo inesperado

El detalle oculto y secreto detrás de la ruptura de Juana Repetto y Sebastián Graviotto antes del feliz anuncio. Enterate.

La noticia sorprendió a todos: Juana Repetto confirmó que está nuevamente embarazada de su ex Sebastián Graviotto, de quien se separó a principios de abril, tras cinco años de matrimonio. Lo hicieron de manera conjunta y sin escándalos, aunque detrás había un motivo de fondo que recién ahora salió a la luz.

La ruptura fue contada en LAM, el programa de Ángel de Brito por América, donde se detalló que la decisión llegó luego de un tiempo de distanciamiento profundo. Graviotto había pasado tres meses en Estados Unidos trabajando como instructor de esquí, lo que terminó de marcar la distancia emocional. Al regresar al país, la pareja entendió que la relación ya no era sostenible y optaron por terminar en buenos términos.

En sus redes sociales, Sebastián reconoció que tenía intención de seguir intentando, pero Juana, hija de Reina Reech, consideró que ya no había futuro juntos. Según contó, fue una decisión difícil, pero tomada con respeto mutuo.

Tras la separación, Juana se mudó con sus hijos, Toribio (8) y Belisario (4), a la nueva casa que había estado construyendo. Mostró cada rincón de su hogar en Instagram, dejando entrever que quería un nuevo comienzo en su vida personal.

Sin embargo, el verdadero giro de la historia llegó poco después. Cuatro meses más tarde, la actriz sorprendió a todos al anunciar que está embarazada nuevamente. Lo hizo a través de un video con su test positivo acompañado de la palabra: “Surprise”.

Revelaron las sospechaban: el padre del tercer hijo de Juana es Sebastián Graviotto. “Está embarazada de tres meses y espera otro varón”, aseguró.

Según trascendió, la expareja mantuvo un encuentro casual después de la ruptura, lo que derivó en este nuevo embarazo. Pero esto no significa reconciliación: tanto Juana como Sebastián habrían dejado en claro que, más allá de convertirse nuevamente en padres juntos, la decisión de mantenerse separados sigue firme.

