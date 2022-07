Se enteró que su hijo le hacía bullying a una compañera, lo llevó hasta la casa y lo hizo pedir disculpas

Las autoridades del colegio donde los niños asisten fueron los encargados de comentarle la situación de bullying a Samm Jane, luego de que su maestra notara su inapropiada conducta. Fue así como espero su llegada a la casa y seguido de ello, le pidió su celular para investigar. “Recibí una llamada de la escuela de mi hijo para informarme que había estado peleando con una niña. Me dijeron que no sabían exactamente lo que había estado diciéndole, pero me aseguraron que Dave había estado enviando mensajes de texto desagradables a una de las chicas de su clase”, contó.