Video: la tristeza de Laureano, el nene que no logró ver a Lionel Messi y conmovió a las redes

El pequeño contó que pasó horas encerrado en el auto, incluso tuvo que cambiarse de ropa por el frío. La temperatura había bajado a apenas 3 grados durante la madrugada, pero eso no fue suficiente para que abandonara su sueño.

“Si es la última vez, no voy a conseguir la firma”

Cuando le dijeron que tal vez era una de las últimas veces que Messi venía al país para un amistoso, su respuesta fue directa y desgarradora: “Si es la última vez, no voy a conseguir la firma”.

Esa frase resumió toda su frustración. No era solo un autógrafo: era el deseo de años.

Su papá lo confirmó: “Hace tres años que venimos intentando. Siempre conseguimos de otros jugadores, pero de Messi no”, explicó.

El pedido de Laureano que emocionó a todos

En medio de la entrevista, le propusieron dejarle un mensaje a Messi, como si lo estuviera viendo. Laureano no dudó: “Estuve toda la noche en la camioneta esperando a verte. Y no pude. Me quedé toda la noche acá, con frío, y no tuve ningún resultado”, dijo, con la voz entrecortada.

El mensaje fue simple, genuino y directo. Un pedido sincero de un nene que solo quería un momento con su ídolo.

La pasión, intacta pese a la tristeza

A pesar del mal momento, Laureano mostró su amor por el fútbol. Contó que es hincha de San Lorenzo y que va a la cancha con su papá.

Su papá, lejos de resignarse, dejó una frase que mantiene viva la esperanza: “Vamos a seguir intentando hasta que se logre”.