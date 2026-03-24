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Video: la tristeza de Laureano, el nene que no logró ver a Lionel Messi y conmovió a las redes

Un nene pasó toda la madrugada fría esperando ver a Lionel Messi para que le firmara su camiseta, pero no lo logró y su testimonio, cargado de tristeza e ilusión, se volvió viral y busca llegar al capitán de la Selección argentina.

Laureano esperó toda la noche por Messi

Laureano esperó toda la noche por Messi, no logró la firma y su pedido conmovió a todos. (Foto: A24.com)

La ilusión de un nene se convirtió en tristeza en cuestión de minutos. Laureano pasó horas esperando ver a Lionel Messi en Ezeiza, con un solo objetivo: conseguir su firma. Pero el encuentro no se dio y su reacción, cargada de emoción, conmovió a todos.

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El capitán de la Selección argentina llegó este martes al país desde Estados Unidos y se trasladó directamente al predio de Ezeiza para sumarse a los entrenamientos. Afuera, como tantas otras veces, cientos de hinchas lo esperaban con camisetas, fotos y sueños por cumplir. Entre ellos estaba Laureano.

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Una noche entera de espera… y un sueño que no se cumplió

Laureano no fue un hincha más. Estuvo toda la madrugada en una camioneta, soportando el frío, junto a su papá, con la esperanza de ver a su ídolo de cerca.

Estuve toda la noche esperando a verte y no pude”, dijo el nene, visiblemente afectado, en un testimonio que rápidamente se viralizó.

El pequeño contó que pasó horas encerrado en el auto, incluso tuvo que cambiarse de ropa por el frío. La temperatura había bajado a apenas 3 grados durante la madrugada, pero eso no fue suficiente para que abandonara su sueño.

“Si es la última vez, no voy a conseguir la firma”

Cuando le dijeron que tal vez era una de las últimas veces que Messi venía al país para un amistoso, su respuesta fue directa y desgarradora: “Si es la última vez, no voy a conseguir la firma”.

Esa frase resumió toda su frustración. No era solo un autógrafo: era el deseo de años.

Su papá lo confirmó: “Hace tres años que venimos intentando. Siempre conseguimos de otros jugadores, pero de Messi no”, explicó.

El pedido de Laureano que emocionó a todos

En medio de la entrevista, le propusieron dejarle un mensaje a Messi, como si lo estuviera viendo. Laureano no dudó: “Estuve toda la noche en la camioneta esperando a verte. Y no pude. Me quedé toda la noche acá, con frío, y no tuve ningún resultado”, dijo, con la voz entrecortada.

El mensaje fue simple, genuino y directo. Un pedido sincero de un nene que solo quería un momento con su ídolo.

La pasión, intacta pese a la tristeza

A pesar del mal momento, Laureano mostró su amor por el fútbol. Contó que es hincha de San Lorenzo y que va a la cancha con su papá.

Su papá, lejos de resignarse, dejó una frase que mantiene viva la esperanza: “Vamos a seguir intentando hasta que se logre”.

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