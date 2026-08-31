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Vuelve el frío al AMBA: qué día la temperatura caerá hasta los 2°C

Después de varios días con temperaturas templadas, el frío volverá a sentirse con fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

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Vuelve el frío al AMBA. (Foto: IA)

Vuelve el frío al AMBA. (Foto: IA)

Después de varios días con temperaturas agradables y máximas cercanas a los 20 grados, el frío volverá a sentirse con fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El cambio más marcado llegará durante el próximo fin de semana, cuando los registros podrían caer hasta apenas 2°C en distintos puntos del conurbano bonaerense.

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De acuerdo con el pronóstico extendido, el domingo 6 de septiembre será el día más frío de la semana: la Ciudad de Buenos Aires tendrá una mínima prevista de 5°C, mientras que diferentes localidades del sur y oeste del Gran Buenos Aires podrían arrancar la jornada con apenas 2°C o 3°C.

El descenso será significativo si se tiene en cuenta que durante los primeros días de septiembre todavía habrá máximas cercanas a los 20°C.

Cuándo vuelve el frío al AMBA

El comienzo de la semana no anticipará inmediatamente el fuerte descenso térmico. Este lunes 31 de agosto tendrá temperaturas relativamente moderadas, con una máxima cercana a los 19°C.

El martes 1° de septiembre comenzará algo más fresco, con 9°C de mínima y 18°C de máxima, además de posibles neblinas durante la madrugada. Para el miércoles 2 se espera nuevamente un aumento: el termómetro podría alcanzar los 20°C o 21°C, bajo un cielo mayormente nublado.

El jueves tampoco mostrará todavía un escenario invernal. Se prevén 13°C de mínima y alrededor de 20°C de máxima, con una muy baja probabilidad de precipitaciones durante las primeras horas.

El cambio empezará a hacerse evidente hacia el viernes y se profundizará durante el fin de semana.

El domingo será el día más frío: dónde se esperan apenas 2°C

El sábado 5 ya se sentirá el descenso, con una mínima de 8°C y una máxima de apenas 15°C. Sin embargo, el momento más frío llegará el domingo 6 de septiembre. Para la Ciudad de Buenos Aires se pronostican 5°C de mínima y 13°C de máxima, con cielo parcialmente nublado.

El panorama será todavía más frío al cruzar la General Paz. En localidades de la zona sur como Quilmes, Lomas de Zamora, Ezeiza, Avellaneda y Banfield, los registros podrían descender hasta 2°C, mientras que las máximas rondarían los 13°C.

El oeste del conurbano también tendrá una mañana especialmente fría. En El Palomar, San Miguel, Moreno, Merlo, Ituzaingó y Ciudad Evita, las temperaturas mínimas previstas se ubican entre los 2°C y los 3°C, con máximas de entre 12°C y 14°C.

De esta manera, habrá sectores del Gran Buenos Aires donde la diferencia térmica respecto de las tardes templadas de mitad de semana podría acercarse a 20 grados.

Pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires

Según las previsiones disponibles, la semana tendrá un comienzo relativamente templado antes del marcado descenso del fin de semana:

  • Lunes 31: mínima de 12°C y máxima de 19°C, con cielo mayormente a parcialmente nublado y muy baja probabilidad de precipitaciones durante la mañana.
  • Martes 1°: mínima de 9°C y máxima de 18°C, con neblinas durante la madrugada y cielo algo nublado posteriormente.
  • Miércoles 2: mínima cercana a 10°C y máxima de alrededor de 20°C/21°C, con cielo mayormente nublado.
  • Jueves 3: mínima de 13°C y máxima de 20°C, con baja probabilidad de precipitaciones durante las primeras horas.
  • Viernes 4: mínima de 11°C y máxima de 17°C, con cielo parcialmente nublado.
  • Sábado 5: mínima de 8°C y máxima de 15°C, con cielo entre algo y parcialmente nublado.
  • Domingo 6: mínima de 5°C y máxima de 13°C en CABA, mientras que sectores del conurbano podrían registrar apenas 2°C.

Así, septiembre comenzará con fuertes contrastes térmicos en Buenos Aires: después de tardes cercanas a los 20 grados, el primer domingo del mes volverá a mostrar un escenario típicamente invernal.

En pocas palabras

  • Vuelve el frío: El AMBA registrará un descenso de temperatura este fin de semana, con mínimas de hasta 2°C.
  • Pronóstico extendido: El domingo 6 de septiembre será el día más frío, con mínimas de 5°C en CABA y 2°C en el conurbano.
  • Contrastes térmicos: La semana inicia con máximas cercanas a 20°C, anticipando un cambio drástico hacia un escenario invernal.
Resumen generado por Thinkindot AI
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