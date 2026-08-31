Vuelve el frío al AMBA: qué día la temperatura caerá hasta los 2°C

El martes 1° de septiembre comenzará algo más fresco, con 9°C de mínima y 18°C de máxima, además de posibles neblinas durante la madrugada. Para el miércoles 2 se espera nuevamente un aumento: el termómetro podría alcanzar los 20°C o 21°C, bajo un cielo mayormente nublado.

El jueves tampoco mostrará todavía un escenario invernal. Se prevén 13°C de mínima y alrededor de 20°C de máxima, con una muy baja probabilidad de precipitaciones durante las primeras horas.

El cambio empezará a hacerse evidente hacia el viernes y se profundizará durante el fin de semana.

El domingo será el día más frío: dónde se esperan apenas 2°C

El sábado 5 ya se sentirá el descenso, con una mínima de 8°C y una máxima de apenas 15°C. Sin embargo, el momento más frío llegará el domingo 6 de septiembre. Para la Ciudad de Buenos Aires se pronostican 5°C de mínima y 13°C de máxima, con cielo parcialmente nublado.

El panorama será todavía más frío al cruzar la General Paz. En localidades de la zona sur como Quilmes, Lomas de Zamora, Ezeiza, Avellaneda y Banfield, los registros podrían descender hasta 2°C, mientras que las máximas rondarían los 13°C.

El oeste del conurbano también tendrá una mañana especialmente fría. En El Palomar, San Miguel, Moreno, Merlo, Ituzaingó y Ciudad Evita, las temperaturas mínimas previstas se ubican entre los 2°C y los 3°C, con máximas de entre 12°C y 14°C.

De esta manera, habrá sectores del Gran Buenos Aires donde la diferencia térmica respecto de las tardes templadas de mitad de semana podría acercarse a 20 grados.

Pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires

Según las previsiones disponibles, la semana tendrá un comienzo relativamente templado antes del marcado descenso del fin de semana:

Lunes 31: mínima de 12°C y máxima de 19°C, con cielo mayormente a parcialmente nublado y muy baja probabilidad de precipitaciones durante la mañana.

mínima de 12°C y máxima de 19°C, con cielo mayormente a parcialmente nublado y muy baja probabilidad de precipitaciones durante la mañana. Martes 1°: mínima de 9°C y máxima de 18°C, con neblinas durante la madrugada y cielo algo nublado posteriormente.

mínima de 9°C y máxima de 18°C, con neblinas durante la madrugada y cielo algo nublado posteriormente. Miércoles 2: mínima cercana a 10°C y máxima de alrededor de 20°C/21°C, con cielo mayormente nublado.

mínima cercana a 10°C y máxima de alrededor de 20°C/21°C, con cielo mayormente nublado. Jueves 3: mínima de 13°C y máxima de 20°C, con baja probabilidad de precipitaciones durante las primeras horas.

mínima de 13°C y máxima de 20°C, con baja probabilidad de precipitaciones durante las primeras horas. Viernes 4: mínima de 11°C y máxima de 17°C, con cielo parcialmente nublado.

mínima de 11°C y máxima de 17°C, con cielo parcialmente nublado. Sábado 5: mínima de 8°C y máxima de 15°C, con cielo entre algo y parcialmente nublado.

mínima de 8°C y máxima de 15°C, con cielo entre algo y parcialmente nublado. Domingo 6: mínima de 5°C y máxima de 13°C en CABA, mientras que sectores del conurbano podrían registrar apenas 2°C.

Así, septiembre comenzará con fuertes contrastes térmicos en Buenos Aires: después de tardes cercanas a los 20 grados, el primer domingo del mes volverá a mostrar un escenario típicamente invernal.