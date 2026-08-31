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"No lo quieren en...": la escandalosa revelación sobre el futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

A horas del cierre del mercado, revelan que en Atlético de Madrid no quieren a Julián Álvarez. El jugador volvió a entrenar a la par.

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No lo quieren en...: la escandalosa revelación sobre el futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

A horas de que baje la persiana del mercado de pases europeo este 2 de septiembre, la novela entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid sumó un nuevo capítulo cargado de tensión. A la espera de definir su situación procesal e institucional, una fuerte revelación realizada en la televisión española desató una ola de repercusiones. Durante su intervención en el programa El Chiringuito, el periodista Jota Jordi afirmó que dentro del vestuario colchonero existe un rechazo hacia el delantero argentino y que la intención real de la dirigencia difiere drásticamente del discurso público.

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Según expuso el colaborador, la postura oficial que expresan Mateu o Diego Simeone acerca de contar con el atacante no se refleja en la intimidad del club. “El Atlético de Madrid está negociando desde hace ya días, semanas, meses, con equipos para que Julián se vaya y le quedan solo cuarenta y cinco horas para venderlo”, aseguró Jordi, agregando que desde la entidad madrileña le han dado una autorización por escrito al jugador para salir con destino al FC Barcelona y que, además, lo están invitando a marcharse rumbo al Arsenal.

Por qué dicen en España que el Atlético de Madrid necesita vender a Julián Álvarez

El análisis vertido en el programa español apuntó a tres factores centrales: el desgaste interno en la convivencia diaria, el clima hostil en el estadio y las urgencias financieras del club. “No quieren a Julián en ese vestuario, no quieren el espectáculo en el Metropolitano cada domingo, no quieren a un Julián con esta actitud, que es la que va a tener, y quieren vender a Julián, porque necesitan vender a Julián, porque no tienen dinero”, disparó el panelista sin rodeos.

A pesar de las presiones para buscar un destino alternativo en Inglaterra, la postura del futbolista cordobés se mantiene firme. De acuerdo a la información brindada en la emisión, el delantero no se moverá de la institución rojiblanca si no es para desembarcar en el Barcelona, entidad que —según las mismas palabras del periodista— se encuentra lista para concretar el fichaje. Además, Jordi prometió presentar el próximo 2 de septiembre las pruebas, documentos y mensajes que certificarían el aval inicial otorgado por el Atlético para la operación.

Cómo fue el reencuentro de Julián Álvarez con el plantel del Cholo Simeone

En paralelo a la tormenta mediática y a la cuenta regresiva del libro de pases, la actividad deportiva continuó su curso en la ciudad deportiva de Majadahonda. Julián Álvarez se reincorporó a los entrenamientos de la plantilla colchonera tras cuatro días de ausencia motivados por un cuadro de indisposición médica.

Durante la sesión matutina, el atacante trabajó bajo las órdenes de Diego Simeone a la par de sus compañeros. El cordobés realizó tareas de baja intensidad junto al grupo de futbolistas que no sumó minutos en el triunfo por 3-1 ante Sevilla, donde se lo vio acompañado de cerca por Cristian Romero, quien le brindó continuas muestras de apoyo a lo largo de la jornada de trabajo.

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