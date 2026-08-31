"No lo quieren en...": la escandalosa revelación sobre el futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

A horas de que baje la persiana del mercado de pases europeo este 2 de septiembre, la novela entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid sumó un nuevo capítulo cargado de tensión. A la espera de definir su situación procesal e institucional, una fuerte revelación realizada en la televisión española desató una ola de repercusiones. Durante su intervención en el programa El Chiringuito, el periodista Jota Jordi afirmó que dentro del vestuario colchonero existe un rechazo hacia el delantero argentino y que la intención real de la dirigencia difiere drásticamente del discurso público.