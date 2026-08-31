"No lo quieren en...": la escandalosa revelación sobre el futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

Cómo fue el reencuentro de Julián Álvarez con el plantel del Cholo Simeone

En paralelo a la tormenta mediática y a la cuenta regresiva del libro de pases, la actividad deportiva continuó su curso en la ciudad deportiva de Majadahonda. Julián Álvarez se reincorporó a los entrenamientos de la plantilla colchonera tras cuatro días de ausencia motivados por un cuadro de indisposición médica.

Durante la sesión matutina, el atacante trabajó bajo las órdenes de Diego Simeone a la par de sus compañeros. El cordobés realizó tareas de baja intensidad junto al grupo de futbolistas que no sumó minutos en el triunfo por 3-1 ante Sevilla, donde se lo vio acompañado de cerca por Cristian Romero, quien le brindó continuas muestras de apoyo a lo largo de la jornada de trabajo.