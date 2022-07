Se fue a vivir a Australia y gana 1800 dólares por mes: ¿Cómo lo logró?

Santucho cumple su horario laboral de 12 horas, precisamente de 6.00 a 17.30, con un descanso de 45 minutos en el medio de su jornada. “Podes estar todo el día pintando, midiendo cosas, cortando, poniendo los pallets, las estructuras que van en el piso. Generalmente son tareas muy repetitivas y fáciles de aprender”, dijo Agustina en una nota exclusiva con La100.

"Me escribió muchísima gente. Estoy tratando de responderles a todos”, dijo. Pero no todas fueron buenas. También recibió miles de críticas por su mensaje viral. “No me afecta, porque sé que cuando no viajas o no tuviste la oportunidad, algunas cosas suenan irreales. Lamentablemente, nuestra realidad es muy diferente, entiendo de donde vienen los comentarios”, agregó.

“Extraño a mi gente, pero no elijo Córdoba en este momento”, dijo, ante la consulta sobre si extrañaba la Argentina. “Puedo caminar tranquila por la calle”, sin temor a sufrir un hecho de inseguridad. “Te pueden pasar cosas en cualquier lado, obviamente, no hay que idealizar y creer que todo afuera es mejor. De hecho, Australia es un lugar bastante machista y el rubro de solar farm, también. Pero el grado de inseguridad es muchísimo menor. Acá hay consecuencias para quien te hace algo, entonces no hay tanto libertinaje como en Argentina. De hecho, cuando volví a mi país me quisieron robar”, concluyó.