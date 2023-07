Se supo cómo definía Manu Urcera su relación con Indiana, la hija de Nicole Neumann

Indiana ahora vive con su padre y Mica Viciconte, pero hace unos meses las cosas eran distintas, en una entrevista el corredor de autos habló sobre la relación que mantenía con Nicole y sus hijas; “Con Nicki muy bien, afianzando la pareja, cada vez un poquito mejor”, dijo.

“¿Hay proyecto de convertirse en papás juntos? Ella ya tiene tres nenas, ¿ese rol de compañero de la madre cómo lo llevas?”, quiso saber el notero que lo entrevistó, y Urcera respondió: “Me gusta mucho, tengo una linda relación con las chicas, ellas son super cariñosas conmigo y obviamente una relación es de a dos, no de a más. Y cuando hay buena química y buena relación es muy lindo”.

“Obviamente en algún momento me gustaría tener un hijo, no sé en qué momento. Hoy por ahí no es el pensamiento ese, pero se va a dar en algún momento y el día que sea, va a ser con felicidad, seguro”, indicó.

La terrible condición que puso Indiana Cubero a Nicole Neumann para mejorar su vínculo

Trascendió que el verdadero conflicto entre Nicole Neumann y su hija mayor, Indiana Cubero, sería por culpa de Manuel Urcera, el corredor de autos que sale con la modelo hace algunos años.

Se supo que Indiana -que vive con su papá Fabián Cubero y su pareja Mica Viciconte- se presentó en la Justicia y denunció a su madre. Ahora, se dio a conocer el ultimátum que la joven le habría hecho a su madre.

“La responsabilidad de Urcera en este conflicto sería total”, dijo Juan Etchegoyen en “Mitre Live”. “Yo sé que es un tema sensible y venimos con esto hace semanas pero quiero contarte algo que me decían para que entiendas cómo estaría todo, la relación de Indiana con Manuel es nula y con su madre hoy también me cuentan pero hay algo peor”, sumó.

Y, agregó: “Me comentaban que en un momento de enojo, Indiana le habría dado un ultimátum a su mamá por su relación con Urcera, ‘o es él o soy yo’, imaginate lo mal que seguro la debe estar pasando Nicole”.