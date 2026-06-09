La incómoda confusión de Nicole Neumann con Juan Otero que terminó con una chicana sobre Pampita

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“¿Pero por qué? Yo te dije el nombre de... bueno no, no la voy a cagar, me callo”, respondió la modelo, mientras continuaban las risas por el inesperado intercambio.

La frase de Juan Otero no pasó inadvertida. Su referencia apuntó directamente a una de las históricas rivalidades que marcaron durante años el mundo del modelaje argentino. La relación entre Nicole Neumann y Pampita fue durante mucho tiempo tema recurrente en los medios de comunicación debido a los cruces públicos, las especulaciones sobre una competencia profesional y diversas declaraciones que alimentaron versiones de enfrentamiento entre ambas figuras.

Aunque con el correr de los años la tensión mediática perdió intensidad y las dos optaron por mantener un perfil más bajo respecto de esa historia, cada vez que surge alguna mención o comparación entre ellas, el tema vuelve a captar la atención del público y genera repercusión en las redes sociales.

Por ese motivo, tras el comentario de su compañero, Nicole eligió medir cuidadosamente sus palabras y no profundizar en una situación que podía prestarse a nuevas interpretaciones.

Finalmente, todo quedó en una humorada dentro del programa. Sin embargo, la espontaneidad de Juan Otero, sumada a la reacción genuina de Nicole Neumann, transformó una simple equivocación en uno de los momentos más comentados y divertidos de la emisión.

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Quién es el mega famoso que encargó a Nicole Neumann en un boliche

En tanto, semanas atrás Nicole Neumann recordó junto a su hermana Geraldine, cuando una conocida figura del espectáculo mundial la encaró en un boliche.

Se trata nada menos que del mago David Copperfield, quien muchos años atrás se acercó a ella al verla pasar en una discoteca y le pidió su número de teléfono.

“A mi me encaró David Copperfield en Tequila. Pará, ¿sigue vivo pobre? Por ahí lo estoy matando...", lanzó entre risas Nicole Neumann en su programa de streaming. Y luego dio más detalles de aquel momento: "Yo estaba pasando con mis amigas, no me acuerdo el año ni si estaba soltera”.

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“Pasé y me frenó y me empezó a decir ´bueno, querés dejarme tu teléfono. Me encantaría conocerte, quizás podés ser parte del show´ y le dije, ´no, bueno´. Era groso. Era mega. Pero para mí no tenía facha”, cerró sobre aquel encuentro con el famoso ilusionista estadounidense.

Al instante, su hermana Gege Neumann contó su experiencia con otra figura internacional cuando el ex futbolista francés Thierry Henry la llamó para invitarla a salir al rato de coincidir en un evento.

Nicole Neumann David Coperfield

"Fui a un evento de una marca de zapatos, mi marido estaba de viaje, y yo me saco una foto con Thierry Henry. Vino el representante y me pidió el teléfono para enviarme las fotos", comenzó su relato.

Y cerró sobre esa historia: "Al rato estoy comiendo con amigas y suena el teléfono y era Thierry y quería ver si quería tomar algo o comer. Le dije que no, que le agradecía pero no era ese tipo de chicas. Y él muy respetuoso me dice: 'por favor, no te quise faltar el respeto'".