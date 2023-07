La drástica exigencia de la familia de Manu Urcera a Nicole Neumann que pone en peligro el casamiento

Las fotos de Nicole Neumann y Manu Urcera de vacaciones después del escandalo por la agresión del piloto.jfif

“El textual que me dijeron fue ‘Basta de este circo mediático’. Esa fue la frase textual. La locación del casamiento no está definida aún”, reveló la periodista. Y precisamente sobre la boda que no podrán celebrar en el sur tal como querían con una mega celebración de tres días, Maite agregó que “Están viendo cómo reformular eso. Yo hablé con Laurencio Adot y me dijo que el tema vestido sigue en pie”.

En tanto, con relación al festejo civil, planeado para noviembre de este año, Maite confió: “Una persona que está invitada me dijo que por ahora quedaba todo en stand by”.

Por otro lado, con relación al actual viaje de la modelo junto a sus hijas menores a Miami y Orlando, la periodista explicó que si bien Fabián Cubero le había revocado el permiso para salir del país, Nicole recurrió a la Justicia y logró la autorización.

El nuevo conflicto que profundizó la guerra entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

Nicole Neumann y Fabián Cubero están hace tiempo envueltos en una guerra en la Justicia y el conflicto aumentó en los últimos meses luego de la decisión de Indiana Cubero de irse a vivir con su papá y Mica Viciconte.

En este sentido, este jueves en el ciclo Intrusos, América Tv, Maite Peñoñori dio detalles del viaje de Nicole con sus otras dos hijas, Allegra y Sienna al exterior, que habría detonado otro frente de conflicto en la ex pareja.

"Un viaje que estaba planeado de Nicole a Disney y Miami con sus hijas y no podía porque Fabián Cubero le había revocado el permiso para salir al exterior. Pide un permiso y la Justicia le da la derecha (a Nicole)", comenzó la periodista.

"Viajó el 6 de julio con Sienna y Alegra y Manu Urcera y van a regresar el 17. Hay un tema porque por el lado de Fabián Cubero habían programado vacaciones familiares al Norte desde el 16 de julio", precisó.

Y remarcó el conflicto existente: "Por un día las nenas no van a llegar y las dos más chicas se quedan sin las vacaciones con el padre. Ya tenían contratado pasajes y hotel a Salta y Jujuy y ahora las nenas no van a poder viajar".

A lo que la panelista insistió: "Me dijeron la comunicación (entre Nicole y Cubero) es cero, directamente por abogados". Y ahí Karina Iavícoli sumó: "Nicole habría pedido estas vacaciones hace tres meses".