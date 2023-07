Se supo la millonaria cifra que pagó el Mago Sin Dientes para estar en los Martín Fierro

image.png

“¿Sabés cuántos shows me salieron por haber ido al Martín Fierro? El teléfono, entre ayer y hoy, me estalló. No te miento: ya hay diez reservas. Y una fue la inversión. O sea, yo invertí un show y gané nueve”, dijo sobre la decisión que tomó.

Además, el Mago Sin Dientes logró conseguir una habitación en el Hilton de manera gratis. Luego de contar que realizó una reserva en una habitación del hotel, el humorista confesó que en verdad la estadía le salió gratis: “Te digo algo. Ayer, en la fiesta, estaba haciendo un vivo con mi celular. Y, automáticamente, me pagué la habitación”.

“Yo estaba invitado y este cartelito es el que estaba en la mesa. Fijate que dice: ‘Pablo Cabaleiro’. Una persona me dijo: ‘Pablo, si me conseguís el cartelito de Mirtha Legrand, yo te pago la habitación’”, y así fue el artista pasó la noche gratis en el hotel de lujo.