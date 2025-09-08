Miguel Ángel Russo no pudo reincorporarse a los entrenamientos de Boca y hay preocupación

Cuándo podría volver Russo a dirigir a Boca

Aunque los estudios médicos realizados este lunes no arrojaron resultados preocupantes y su estado de salud es alentador, Russo se quedará en su casa unos días más. De esta manera, crece la incertidumbre sobre su presencia en el partido del próximo domingo, cuando Boca visitará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito desde las 17.30.

La cita tiene una carga especial: Russo es muy querido en Central, donde dejó una huella profunda en su paso como entrenador. Sin embargo, en el club de La Ribera remarcan que lo más importante es que el DT pueda recuperarse por completo antes de volver a dirigir.

Cómo trabaja Boca en ausencia del DT

Mientras Russo cumple con su tratamiento, los entrenamientos se desarrollan con normalidad en el predio de Ezeiza. Úbeda, acompañado por Juvenal Rodríguez, Adrián Gerónimo, Cristian Aquino y Cristian Muñoz, se encargó de liderar las prácticas en base a la planificación que el propio DT supervisa de manera remota.

El plantel atraviesa un buen momento deportivo: acumula tres victorias consecutivas, se ubica tercero en la Zona A del Clausura y marcha segundo en la tabla anual. Con ese envión, la preparación para el compromiso ante Central apunta a sostener el rendimiento, a la espera de que Russo pueda regresar lo antes posible, siempre priorizando su bienestar.

La prioridad es la salud del entrenador

En Boca hay consenso en que lo central pasa por la salud de Russo. Más allá de la importancia del próximo partido y de la buena racha del equipo, dirigentes, cuerpo técnico y jugadores coinciden en que lo fundamental es que el DT se recupere sin apuros.

Por ahora, Russo seguirá descansando en su hogar mientras sus asistentes mantienen la rutina de entrenamientos. En el horizonte inmediato está Rosario Central, pero en el mundo Boca todos saben que la presencia del entrenador en el banco de suplentes dependerá exclusivamente de cómo evolucione en estos días.