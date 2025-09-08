En vivo Radio La Red
Miguel Ángel Russo no pudo reincorporarse a los entrenamientos de Boca y hay preocupación

El entrenador de 69 años no pudo reincorporarse a los entrenamientos de Boca tras haber sido hospitalizado por una infección urinaria. ¿Qué se sabe sobre la salud de Miguel Ángel Russo?

A una semana de haber sido hospitalizado por una infección urinaria, Miguel Ángel Russo evoluciona de manera positiva, aunque por el momento no regresará a los entrenamientos de Boca. El entrenador, de 69 años, permanece en su casa luego de recibir el alta médica el viernes pasado, pero los médicos recomendaron que mantenga reposo antes de retomar su rutina habitual.

Durante el fin de semana, Russo descansó en su hogar y mostró una mejoría que generó tranquilidad en su entorno. Sin embargo, el cuerpo técnico y la dirigencia entienden que la prioridad está en su recuperación, por lo que Claudio Úbeda, su ayudante de campo, seguirá al frente de las prácticas en Ezeiza junto con el resto del staff.

Qué le ocurrió a Miguel Ángel Russo

El último martes, el entrenador fue internado en el Instituto Fleni tras someterse a estudios de rutina en los que se detectó una bacteria. Su hospitalización se extendió hasta el viernes, cuando finalmente recibió el alta. Durante esos días, se mantuvo de buen ánimo y con deseos de regresar a sus actividades, aunque los médicos prefirieron que permaneciera bajo control.

En la clínica recibió visitas importantes: su hijo Ignacio, delantero de Tigre, y su asistente Claudio Úbeda estuvieron a su lado, además de recibir mensajes de apoyo desde distintos lugares del fútbol. Guillermo Barros Schelotto, actual técnico de Vélez, y Gustavo Alfaro, entrenador de Paraguay, fueron algunos de los que le enviaron fuerzas públicas para su recuperación.

Cuándo podría volver Russo a dirigir a Boca

Aunque los estudios médicos realizados este lunes no arrojaron resultados preocupantes y su estado de salud es alentador, Russo se quedará en su casa unos días más. De esta manera, crece la incertidumbre sobre su presencia en el partido del próximo domingo, cuando Boca visitará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito desde las 17.30.

La cita tiene una carga especial: Russo es muy querido en Central, donde dejó una huella profunda en su paso como entrenador. Sin embargo, en el club de La Ribera remarcan que lo más importante es que el DT pueda recuperarse por completo antes de volver a dirigir.

Cómo trabaja Boca en ausencia del DT

Mientras Russo cumple con su tratamiento, los entrenamientos se desarrollan con normalidad en el predio de Ezeiza. Úbeda, acompañado por Juvenal Rodríguez, Adrián Gerónimo, Cristian Aquino y Cristian Muñoz, se encargó de liderar las prácticas en base a la planificación que el propio DT supervisa de manera remota.

El plantel atraviesa un buen momento deportivo: acumula tres victorias consecutivas, se ubica tercero en la Zona A del Clausura y marcha segundo en la tabla anual. Con ese envión, la preparación para el compromiso ante Central apunta a sostener el rendimiento, a la espera de que Russo pueda regresar lo antes posible, siempre priorizando su bienestar.

La prioridad es la salud del entrenador

En Boca hay consenso en que lo central pasa por la salud de Russo. Más allá de la importancia del próximo partido y de la buena racha del equipo, dirigentes, cuerpo técnico y jugadores coinciden en que lo fundamental es que el DT se recupere sin apuros.

Por ahora, Russo seguirá descansando en su hogar mientras sus asistentes mantienen la rutina de entrenamientos. En el horizonte inmediato está Rosario Central, pero en el mundo Boca todos saben que la presencia del entrenador en el banco de suplentes dependerá exclusivamente de cómo evolucione en estos días.

