La reflexión de un diputado electo de LLA sobre la jubilación de su mamá: "No llega a fin de mes"

Maximiliano Bondarenko, diputado electo por La Libertad Avanza en la tercera sección electoral bonaerense, hizo una autocrítica tras la derrota que sufrió el oficialismo en la provincia de Buenos Aires frente al peronismo de Axel Kicillof.
El diputado electo de La Libertad Avanza en la tercera sección bonaerense analizó que la economía impactó en el resultado. A la par, afirmó que el que tiene "la batuta, es el ciudadano, no la política".
Bondarenko encabezó la lista de LLA en la Tercera Sección Elecotoral (Foto: archivo).
Maximiliano Bondarenko, diputado electo por La Libertad Avanza en la tercera sección electoral bonaerense, hizo una autocrítica tras la derrota que sufrió el oficialismo en la provincia de Buenos Aires frente al peronismo de Axel Kicillof.
“Una parte de los argentinos nos dicen que abramos los ojos”, señaló en diálogo con CNN Radio, al referirse al resultado que dejó al frente libertario con el 33% de los votos, contra el 47% alcanzado por el gobernador bonaerense.
Bondarenko, ex policía de Florencio Varela y una de las apuestas del Gobierno nacional, reconoció que el rumbo económico incidió en el desempeño en las urnas. “No puedo hablar mucho de economía, yo soy policía”, aclaró, aunque admitió que el poder adquisitivo fue un factor clave. “Mi mamá es jubilada, tiene 91 años, y no llega a fin de mes. El día 15 para ella es fin de mes. Todo tiene que ver”, ejemplificó.
El legislador electo se mostró en sintonía con el tono autocrítico que horas antes había marcado el propio Javier Milei desde el búnker en La Plata, donde habló de “errores políticos”. “Nuestro presidente cuando asumió dijo que íbamos a tener que ajustarnos, se hizo ese ajuste, los argentinos lo bancaron. Una gran parte lo siguen bancando y evidentemente otra parte nos está diciendo que abramos los ojos en algunas cuestiones”, expresó.
Bondarenko, que asumirá su banca el 10 de diciembre, planteó la necesidad de un cambio de actitud en la dirigencia. “Acá el que sabe, el que tiene la batuta, es el ciudadano, no la política. Nosotros somos servidores públicos y tenemos que aprender a escuchar”, afirmó.
La lista que encabezó obtuvo más de 800 mil votos en la tercera sección electoral, lo que representó un 28% de los sufragios, frente al 53% de la candidata de Fuerza Patria, Verónica Magario, que superó el millón seiscientos mil. Bondarenko sostuvo que esa diferencia fue un llamado de atención: “Hay veces que la sociedad te pega un cachetazo con el voto y también no yendo a votar. Creíamos que nos iba a ir un poco mejor. Fue un golpe y tenemos que hacernos cargo”.
De todos modos, resaltó que el espacio libertario logró fortalecer su presencia en el terreno institucional. “No sé si perdimos, hoy tenemos una cámara con más músculo del que teníamos. Tenemos un trabajo legislativo que hacer y debemos demostrar que somos un espacio diferente”, dijo.
Finalmente, adoptó un discurso más conciliador que el habitual dentro del espacio. “Tengo que trabajar para los que me eligieron y para los que no también”, concluyó.