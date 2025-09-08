La reflexión de un diputado electo de LLA sobre la jubilación de su mamá: "No llega a fin de mes"

Bondarenko, que asumirá su banca el 10 de diciembre, planteó la necesidad de un cambio de actitud en la dirigencia. “Acá el que sabe, el que tiene la batuta, es el ciudadano, no la política. Nosotros somos servidores públicos y tenemos que aprender a escuchar”, afirmó.

La lista que encabezó obtuvo más de 800 mil votos en la tercera sección electoral, lo que representó un 28% de los sufragios, frente al 53% de la candidata de Fuerza Patria, Verónica Magario, que superó el millón seiscientos mil. Bondarenko sostuvo que esa diferencia fue un llamado de atención: “Hay veces que la sociedad te pega un cachetazo con el voto y también no yendo a votar. Creíamos que nos iba a ir un poco mejor. Fue un golpe y tenemos que hacernos cargo”.

De todos modos, resaltó que el espacio libertario logró fortalecer su presencia en el terreno institucional. “No sé si perdimos, hoy tenemos una cámara con más músculo del que teníamos. Tenemos un trabajo legislativo que hacer y debemos demostrar que somos un espacio diferente”, dijo.

Finalmente, adoptó un discurso más conciliador que el habitual dentro del espacio. “Tengo que trabajar para los que me eligieron y para los que no también”, concluyó.