Bono de septiembre: cómo consultar en Mi ANSES paso a paso para cobrar los $70.000

Bono completo de $70.000 : para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) .

Bono proporcional: para quienes superan la mínima, de modo que ningún jubilado quede con un ingreso menor a $390.277,17 en septiembre.

Este esquema asegura que alrededor del 65% de los jubilados y pensionados del país reciba el refuerzo, ya que son quienes perciben haberes mínimos o por debajo del promedio general.

Cómo consultar si cobrás el bono en Mi ANSES

La forma más directa de saber si se cobrará el bono en septiembre es a través de Mi ANSES, la plataforma oficial que permite verificar cobros, consultar trámites y revisar el calendario de pagos.

El paso a paso es el siguiente:

Ingresar a Mi Anses desde la web oficial o la aplicación móvil.

Acceder con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social .

Seleccionar en el menú la opción “Mis cobros” .

El sistema mostrará el haber correspondiente a septiembre, el monto total y si incluye el bono.

En caso de no visualizar el refuerzo, se recomienda verificar que los datos personales y bancarios estén actualizados. Cualquier error en la información puede demorar la acreditación.

Montos con aumento y bono en septiembre

Con el aumento del 1,9% por movilidad aplicado en septiembre y la continuidad del refuerzo, los haberes quedaron de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $320.277,17 de haber + $70.000 de bono = $390.277,17 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $256.221,74 de haber + $70.000 de bono = $326.221,74 .

Pensiones No Contributivas (PNC) : $224.194,02 de haber + $70.000 de bono = $294.194,02 .

Jubilación máxima: $2.155.162,17 (sin bono).

De esta manera, el bono no se incorpora al haber, pero permite reforzar el ingreso mensual en un contexto de fuerte suba de precios.

Calendario de pago de ANSES en septiembre 2025

Los pagos se realizan en forma escalonada, según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Calendario de pagos ANSES: jubilados y pensionados con haberes mínimos

DNI terminados en 0 : lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1 : martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2 : miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3 : jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4 : viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5 : lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6 : martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7 : miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8 : jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1 : lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3 : martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5 : miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7 : jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC) septiembre 2025

DNI terminados en 0 y 1 : lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3 : martes 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5 : miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7 : jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

Qué tener en cuenta para no perder el bono

El bono de septiembre se paga de manera automática, sin necesidad de realizar un trámite extra. Sin embargo, desde ANSES recomiendan tomar algunas precauciones:

Mantener actualizados los datos personales y bancarios en Mi ANSES.

Evitar intermediarios : el bono no requiere gestorías ni trámites presenciales.

Consultar siempre el calendario oficial: los pagos se realizan exclusivamente en las fechas asignadas por DNI.

Por qué es clave revisar Mi ANSES

En los últimos meses, la plataforma Mi ANSES se consolidó como la herramienta principal para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Desde allí se puede consultar no solo el cobro del bono, sino también:

Montos actualizados de jubilaciones y asignaciones.

Créditos ANSES vigentes.

Estado de trámites de AUH, AUE y SUAF.

Fechas de cobro mensuales.

Esto evita traslados a oficinas y permite resolver la mayoría de las gestiones desde el celular o la computadora.