Trends
Recetas
RECETA

Panqueques sin TACC caseros: la receta que transforma un clásico en algo distinto

Los panqueques sin TACC se presentan como una alternativa deliciosa y fácil de preparar en casa, ideales para quienes deben evitar el gluten, pero no quieren resignar sabor ni tradición en la mesa.

Panqueques sin TACC caseros: la receta que transforma un clásico en algo distinto

Los panqueques forman parte de esos clásicos de la cocina hogareña que se disfrutan tanto en versiones dulces como saladas. Sin embargo, para quienes no pueden consumir gluten, suele ser un desafío encontrar una receta que logre la textura y el sabor deseado. Por eso, los panqueques sin TACC caseros se convierten en una alternativa perfecta: simples de hacer, versátiles y listos para adaptarse a distintos rellenos.

image

Qué ingredientes se necesitan para hacer panqueques sin TACC

Para esta preparación, se utilizan harinas aptas para celíacos, fáciles de conseguir en dietéticas y supermercados. Los ingredientes básicos son:

  • 1 taza de premezcla sin gluten (apta para celíacos)

  • 2 huevos

  • 1 taza de leche

  • 1 cucharada de aceite o manteca derretida

  • Pizca de sal

  • Manteca o aceite extra para engrasar la sartén

La premezcla sin gluten reemplaza la harina de trigo y permite lograr panqueques suaves y elásticos, sin perder el sabor característico de la receta original.

¿Cómo se preparan los panqueques paso a paso?

  • Batir los ingredientes: en un bol, mezclar la premezcla sin gluten con los huevos, la leche, el aceite y la pizca de sal. La idea es obtener una masa líquida, sin grumos y con una textura uniforme.

  • Reposar la mezcla: dejar descansar la preparación unos minutos, lo que ayuda a que la harina se hidrate mejor y la masa se vuelva más pareja.

  • Cocinar los panqueques: calentar una sartén antiadherente, engrasarla apenas y verter un poco de la mezcla. Mover la sartén para distribuir bien la masa y cocinar hasta que los bordes se despeguen. Dar vuelta y cocinar del otro lado unos segundos más.

  • Repetir hasta terminar con toda la preparación.

Con esta cantidad de ingredientes se obtienen entre 8 y 10 panqueques medianos, ideales para compartir.

Qué rellenos se pueden usar para panqueques sin TACC

La gran ventaja de esta receta es su versatilidad:

  • Versión dulce: dulce de leche, mermeladas caseras, frutas frescas, crema o chocolate derretido.

  • Versión salada: jamón y queso, pollo con salsa blanca, espinaca y ricota o vegetales salteados.

Incluso se pueden usar para preparar canelones sin TACC, que luego se gratinan al horno con salsa y queso rallado.

¿Qué tener en cuenta para que queden perfectos?

  • Usar una sartén antiadherente facilita que no se peguen.

  • Cocinarlos a fuego medio, para que no se quemen por fuera y queden bien cocidos por dentro.

  • Si se busca una versión más esponjosa, se puede agregar media cucharadita de polvo de hornear sin TACC.

¿Por qué elegir esta receta?

Los panqueques sin gluten son una forma de acercar un clásico a todas las mesas, sin excluir a quienes tienen celiaquía o sensibilidad al gluten. Además, se preparan con ingredientes simples y accesibles, lo que permite hacerlos en cualquier momento sin demasiadas complicaciones.

Con esta receta de panqueques sin TACC caseros, se logra un plato que conserva la esencia de los tradicionales, pero adaptado para quienes necesitan cuidar su alimentación. Rellenos dulces o salados, para un desayuno, una merienda o una cena, siempre resultan una opción tentadora que une practicidad, sabor y la posibilidad de compartir sin restricciones.

