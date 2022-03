Se supo si el cachetazo de Will Smith a Chris Rock estaba guionado 

Embed

Tenso momento se vivió en la entrega de los Premios Oscar 2022. Durante la presentación de los nominados de Mejor Documental por parte del comediante Chris Rock fue agredido por parte de Will Smith tras hacer una broma con su esposa Jada Pinkett Smith.

Will Smith subió al escenario a darle un golpe al comediante Chris Rock y gritarle desde su sitio que no se metiera con su esposa. "No vuelvas a poner el nombre de mi esposa en tu maldita boca", gritó Smith notoriamente enojado.

Por qué Will Smith le pegó a Chris Rock en los Premios Oscar 2022

Todo comenzó cuando Rock estaba realizando un monólogo y tras varias bromas entre los nominados, hizo un chiste de muy mal gusto sobre Jada Pinkett, la mujer de Smith, quien rápidamente reaccionó, subió al escenario y le dio un cachetazo.

Posteriormente, la estrella de la película El método Williams, volvió a su lugar y le advirtió: "Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu boca". Mientras tanto, Rock quedó parado en el escenario sin saber qué decir.

El enojo de Smith se debe a que su mujer sufre de alopecia, que es la pérdida anormal de cabello que provoca calvicie, y Rock bromeó con la enfermedad que padece y la comparó con la protagonista de la cinta G.I. Jane.

El pedido de disculpas de Will Smith tras golpear a Chris Rock en los Premios Oscar 2022

Will Smith publicó un descargo en sus redes luego de haberle dado un cachetazo a Chris Rock en el escenario de los Premios Oscar 2022.

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente", comenzó diciendo el actor.

En el mensaje, Smith se disculpó con el humorista. "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", siguió.

Por otro lado, se dirigió a los organizadores de la premiación. "También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo", añadió.