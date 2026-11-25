De acuerdo con lo que relató el periodista, uno de los principales puntos de conflicto tenía que ver con los distintos estilos de vida. Figal habría mantenido una rutina de salidas y encuentros sociales que a Lucía no la hacía sentir acompañada. Esa situación habría provocado reclamos, desencuentros y una seguidilla de discusiones.

"Él salía mucho de joda, ella no se sentía muy acompañada, empezaron a pelear mucho y las cosas se fueron al tacho", explicó Ochoa al reconstruir lo que habría pasado entre ellos.

Pero hubo otro detalle que llamó la atención. Según el panelista, desde el entorno de Celasco sostenían que ella tenía intenciones de compartir las actividades de su pareja, aunque él buscaba llevar una vida diferente. La distancia entre lo que esperaba cada uno habría terminado profundizando la crisis.

Ochoa también dio cuenta de los reclamos que se repetían en la pareja y de una situación que habría llegado a un punto límite. "Él no le daba seguridad, las cosas se pusieron un poco tensas, ella reclamaba mucho y él se hinchó", aseguró.

Así, lo que comenzó como un romance inesperado habría terminado convertido en una relación atravesada por diferencias que ninguno logró resolver. Por el momento, los detalles de la ruptura trascendieron a través de las versiones periodísticas y no hubo una explicación pública de ambos protagonistas.

El romance entre la nieta de Susana Giménez y el futbolista de Boca comenzó a mediados de 2025, después de que Figal se separara de Florencia Fernández, madre de su hija Felicitas.

Los primeros indicios de la relación aparecieron en agosto de ese año, cuando Pepe Ochoa contó en LAM que llevaban entre dos y tres meses saliendo. Según relató entonces, habían sido vistos en un bar porteño: llegaron por separado, se mostraron muy cerca y terminaron retirándose juntos.

Con el tiempo, el vínculo avanzó y ambos mantuvieron un perfil relativamente bajo. Sin embargo, ahora la separación volvió a ponerlos en el centro de la escena y abrió interrogantes sobre qué pasó realmente entre ellos.