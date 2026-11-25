A lo largo de toda su historia, el balance general de Boca cada vez que le tocó jugar un 25 de noviembre arroja números positivos:

Historial total: 17 partidos oficiales disputados, con ocho victorias, cuatro empates y cinco derrotas (33 goles a favor y 18 en contra).

Primer antecedente y mayor goleada: el primer registro data de 1917, durante la era amateur, con triunfo 2-1 como visitante ante Atlanta en cancha de Independiente; mientras que la victoria más amplia fue el 5-1 frente a Tigre por la Copa Campeonato de 1936 .

En La Bombonera: acumula seis presentaciones en esta fecha, con tres triunfos, dos igualdades y apenas una caída.

Este miércoles, ante Independiente Rivadavia —en lo que además será su primer cruce histórico ante un rival mendocino un 25 de noviembre—, el recuerdo de Diego Maradona, la presencia de Leandro Paredes como capitán y la búsqueda del pase a cuartos de final le darán un marco especial a una noche que excederá lo estrictamente futbolístico.