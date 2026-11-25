En ese sentido, dejó en claro que no le teme a la exposición del vínculo: “Miedo no, estoy abierta a todo y contenta, viviendo la realidad con él, fuera de los medios. No es que decidimos blanquearlo, se dio natural, genuino”.

Lescano precisó que transitan el primer tiempo del noviazgo: “Estamos juntos hace un mes y días. Estamos en una etapa muy linda, conocernos y disfrutar del día a día. Apostamos a todos, los dos estamos enganchados".

"No lo conozco tanto pero lo siento feliz y es algo recíproco, los dos estamos muy contentos”, cerró una entusiasmada Ágata Lescano sobre su presente con el conductor.

La romántica salida de Marcelo Tinelli y Ágata Lescano que confirma el romance

Marcelo Tinelli eligió una salida alejada de sus lugares habituales: visitó un restaurante a puertas cerradas en La Paternal, junto a un grupo de amigos y a Ágata Lescano, entrenadora personal con quien en las últimas semanas empezó a ser vinculado sentimentalmente.

Según trascendió, el encuentro transcurrió en un clima distendido y reunió al conductor con integrantes de su círculo cercano. Algunos de los presentes aseguraron a Infobae haber escuchado decir al propio Tinelli: "Ella es una divina".