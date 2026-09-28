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"Bravo, Milei!": por qué Elon Musk elogió al presidente argentino

El empresario volvió a respaldar públicamente al mandatario argentino tras compartir un gráfico sobre la evolución de los precios. Milei respondió al mensaje con una frase dirigida a sus críticos.

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"Bravo, Milei!": por qué Elon Musk elogió al presidente argentino

El empresario Elon Musk volvió a expresar públicamente su respaldo al presidente Javier Milei. Esta vez, el dueño de Tesla y SpaceX compartió en X una publicación sobre la evolución de la inflación argentina desde el comienzo de la actual gestión y acompañó el mensaje con una breve felicitación al mandatario.

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Horacio Marín ponderó el acuerdo alcanzado entre Argentina y Estados Unidos para impulsar la extracción de gas licuado en Vaca Muerta. (Foto: captura).

“¡Bravo @JMilei!”, escribió Musk al citar una publicación de la cuenta Rothmus, que mostraba la evolución de la inflación mensual en Argentina. El gráfico contrastaba el 25,5% registrado en diciembre de 2023 con el 1,7% de agosto de 2026, último dato oficial difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La publicación compartida por el empresario vinculó esa desaceleración de los precios con la política fiscal implementada por el Gobierno. En particular, el mensaje atribuyó la evolución a la decisión de dejar de emitir pesos para financiar el déficit y destacó el resultado fiscal como uno de los factores detrás de la baja de la inflación.

Musk acompañó esa interpretación con su respaldo a Milei, en una nueva muestra de la cercanía que ambos mantienen desde hace varios años. El Presidente, por su parte, decidió responderle directamente en la misma red social.

La respuesta de Javier Milei a Elon Musk

Después de que Musk compartiera la publicación, Milei replicó el mensaje y respondió con una de las expresiones que suele utilizar en sus intervenciones públicas. “FENÓMENO BARRIAL. A sacar del medio muchachos... CIAO!”, escribió el Presidente.

El intercambio se produjo pocos días después de que el Gobierno difundiera el dato de inflación correspondiente a agosto. Según el INDEC, el Índice de Precios al Consumidor registró una suba mensual del 1,7%.

El organismo estadístico informó además que la inflación acumulada durante los primeros ocho meses de 2026 llegó al 21,3%, mientras que la variación interanual fue del 33,5%, de acuerdo con los datos difundidos para agosto.

Dentro del índice, la división que registró el mayor aumento mensual fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 2,8%. Educación tuvo un incremento del 2,5%, mientras que Recreación y cultura no registró variaciones y Prendas de vestir y calzado mostró una baja del 0,6%.

La relación entre Milei y Musk

El nuevo intercambio se suma a una relación pública que Milei y Musk mantienen desde hace tiempo. Ambos tuvieron distintos encuentros en Estados Unidos y también protagonizaron varios cruces públicos a través de las redes sociales.

En enero de 2025, el empresario había compartido un fragmento de un discurso del mandatario argentino y escribió “Amo a Javier Milei”. El Presidente le respondió entonces: “Me too my friend”.

Un mes después, ambos volvieron a mostrarse juntos durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde Milei le obsequió a Musk una motosierra.

El empresario también manifestó en distintas oportunidades su interés por las posibilidades de inversión de sus compañías en la Argentina. En ese contexto, el vínculo tuvo recientemente un nuevo capítulo en el plano empresarial.

El 7 de septiembre, Milei recibió en la Casa Rosada a directivos de Tesla, la compañía de Musk. Del encuentro también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Por parte de la empresa estuvieron David Feinstein, Karen Steakley, Stephan Spazier, Francisco Mayorga y José Luis Martins.

En pocas palabras

  • Elon Musk: El empresario elogió públicamente al presidente Javier Milei en X, destacando la evolución de la inflación argentina.
  • Respuesta presidencial: Milei contestó al mensaje de Musk con la frase "FENÓMENO BARRIAL. A sacar del medio muchachos... CIAO!".
  • Datos de inflación: El INDEC informó una suba del 1,7% en agosto, con proyecciones oficiales elevadas para los próximos años.
Resumen generado por Thinkindot AI
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