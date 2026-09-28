"Bravo, Milei!": por qué Elon Musk elogió al presidente argentino

La respuesta de Javier Milei a Elon Musk

Después de que Musk compartiera la publicación, Milei replicó el mensaje y respondió con una de las expresiones que suele utilizar en sus intervenciones públicas. “FENÓMENO BARRIAL. A sacar del medio muchachos... CIAO!”, escribió el Presidente.

El intercambio se produjo pocos días después de que el Gobierno difundiera el dato de inflación correspondiente a agosto. Según el INDEC, el Índice de Precios al Consumidor registró una suba mensual del 1,7%.

El organismo estadístico informó además que la inflación acumulada durante los primeros ocho meses de 2026 llegó al 21,3%, mientras que la variación interanual fue del 33,5%, de acuerdo con los datos difundidos para agosto.

Dentro del índice, la división que registró el mayor aumento mensual fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 2,8%. Educación tuvo un incremento del 2,5%, mientras que Recreación y cultura no registró variaciones y Prendas de vestir y calzado mostró una baja del 0,6%.

La relación entre Milei y Musk

El nuevo intercambio se suma a una relación pública que Milei y Musk mantienen desde hace tiempo. Ambos tuvieron distintos encuentros en Estados Unidos y también protagonizaron varios cruces públicos a través de las redes sociales.

En enero de 2025, el empresario había compartido un fragmento de un discurso del mandatario argentino y escribió “Amo a Javier Milei”. El Presidente le respondió entonces: “Me too my friend”.

Un mes después, ambos volvieron a mostrarse juntos durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde Milei le obsequió a Musk una motosierra.

El empresario también manifestó en distintas oportunidades su interés por las posibilidades de inversión de sus compañías en la Argentina. En ese contexto, el vínculo tuvo recientemente un nuevo capítulo en el plano empresarial.

El 7 de septiembre, Milei recibió en la Casa Rosada a directivos de Tesla, la compañía de Musk. Del encuentro también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Por parte de la empresa estuvieron David Feinstein, Karen Steakley, Stephan Spazier, Francisco Mayorga y José Luis Martins.