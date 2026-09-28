Rodrigo De Paul reaccionó ante el histórico encuentro de Tini Stoessel y Lali: su firme mensaje

Tini Stoessel compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram donde repasó el crecimiento que tuvo con Lali tanto a nivel artístico como personal y lo que vivieron juntas en el show.

“Por las niñas que fuimos y sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos. Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas", comenzó su mensaje.

"Desde el día que me invitaste, hubo un camino muy lindo donde pudimos construir juntas. Lo que vivimos anoche tuvo un significando muy hermoso y profundo para mí", continuó emocionada.

Y remarcó: "Te respeto profundamente, admiro tu valentía y todo lo que sos. Gracias por tu abrazo, tu cariño y por la generosidad con la que compartiste conmigo algo que voy a guardar para siempre Lali".

Después también Tini elogió a su colega Bertoldi: "Marilina dios mío qué bestia! Un honor haberte conocido. qué talento y qué lindo fue compartir juntas".

Tras ese movilizante posteo de la cantante, quien marcó su total apoyo a la distancia fue Rodrigo De Paul. El futbolista, a poco de dar el sí con Tini Stoessel, comentó a corazón abierto y orgulloso por el presente de su pareja.

"¡Qué orgullo poder acompañarte, brillas siempre! ¡Te mereces todo! ¡Te amo mucho!", compartió el deportista demostrando una vez más el total apoyo a su pareja.

Las emotivas palabras entre Tini Stoessel y Lali que desató la ovacion de los fans

Tini Stoessel y Lali Espósito se unieron en un mismo escenario primera vez en River y la ex Violetta agradeció la convocatoria de su colega para participar de su show.

“Gracias por haberme dado este espacio en tu gran fiesta del pop. Para mí es un gran honor estar acá. Lali, te vimos crecer todos los argentinos, fuiste parte de mi casa, de mi living, de mis meriendas”, comentó Tini.

Y continuó: “Me acompañaste en muchos momentos desde que soy chiquita. Para mí es un honor estar acá acompañándote, cantando al lado tuyo, verte trabajar desde que eras pequeña y ver todo lo que lograste ”.

Por su parte, Lali recordó los comienzos de ambas en el plano musical y puso el foco en el camino que recorrieron hasta el gran presente que atraviesan en sus carreras.

“Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”, indicó la pareja de Pedro Rosemblat.